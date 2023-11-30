В Республике Карелия капитально отремонтируют Дом культуры

Управление государственной экспертизы Республики Карелия выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры» Кривопорожского сельского поселения. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

Дом культуры находится в здании 1985 года постройки. Это единственное место проведения всех мероприятий для взрослых и детей в Кривопорожском сельском поселении.

По проекту в здании капитально отремонтируют крышу, фасад, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, элементы пола и покрытий, а также выполнят ремонт потолка и поверхностей стен.

Застройщик – МБУ «Дом культуры» Кривопорожского сельского поселения. Проектировщик – ООО СК «Югкомстрой».