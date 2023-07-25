Одинцовский кампус МГИМО внедряет индивидуальные образовательные траектории

Кампус МГИМО-Одинцово продолжает внедрять индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) и цифровые компетенции в рамках институционального проекта «Инновации и цифра в образовании» программы «Приоритет 2030».

ИОТ — это персональный путь студента от поступления до окончания вуза. Такая учебная программа позволит учащемуся быть автором собственного успеха, реализовывать потенциал и заниматься тем, что ему действительно нравится, развивать востребованные компетенции. ИОТ предполагает выбор студентами дисциплин из обязательного («ядра») и свободных списков, синхронизацию расписаний курсов и проектных групп, возможность обмена ресурсами вузов одного и даже нескольких университетов, единое цифровое пространство.

Индивидуализация меняет все: расписание, учебные планы, отбор преподавателей, отношение к студентам, а главное, отношение студентов к университету и своему образованию. Реализовать это можно, если у университета есть ясная цель, сильная команда и высокая плотность смыслов в ней.

Главным инструментом для выстраивания ИОТ МГИМО-Одинцово выбрал облачное платформенное решение Modeus Lite* от компании CUSTIS. Сервис позволяет проектировать новое образовательное пространство и реализовывать модульный подход к управлению учебным процессом, автоматизирует планирование нагрузки преподавателей и создание индивидуального расписания.

ИОТ внедрены уже на двух программах факультета финансовой экономики МГИМО-Одинцово: «Информационные технологии в международном бизнесе» (направление бизнес-информатики), «Финансы и финансовые технологии» (направление экономики). Команда развития кампуса решила, что у студентов должна быть возможность выбора своего профессионального модуля, который бы коснулся смежных профессиональных областей. Modeus Lite гармонично вписался в работу МГИМО-Одинцово – компактного, высокомобильного и инновационного кампуса, готового к усовершенствованиям. Развитие проекта ИОТ включает расширение пула участников — подключаются образовательные программы бакалавриата МИЭП «Мировая экономика и инновации» и «Международный бизнес и управление инновациями». Это уже сейчас вызывает большой интерес у абитуриентов.

По словам Елены Козловской, директора Одинцовского кампуса и руководителя проекта «Инновации и цифра в образовании» в рамках «Приоритета 2030», статус МГИМО и место университета в системе высшего образования России определяют потребность вуза во внедрении ИОТ как для решения задач сегодняшнего дня, так и ответа на вызовы будущего.

«Для МГИМО очень важно готовить кадры актуальные, востребованные, узнаваемые на рынке труда. Мы понимаем, что делать это в формате «образовательной трубы», когда студент ограничен жесткими рамками программ, а вуз не откликается на требования времени - не результативно. Работодатели хотят видеть специалиста «индивидуальной сборки» с широким набором компетенций, умеющего принимать решения и самостоятельно ставить задачи, работать в команде. Благодаря участию в программе «Приоритет 2030» мы получаем возможность узнать, чем живут другие университеты, опыт лучших практик и инновационных подходов университетов. Наше решение пилотировать ИОТ – результат исследования этого опыта и понимания, что чтобы не опоздать потом, надо идти вперед уже сейчас», — отметила Елена Козловская.

Заместитель директора Одинцовского кампуса, руководитель подпроекта по внедрению ИОТ Лариса Притчина рассказала, что набор 2022/2023 года позволил увидеть заинтересованность абитуриентов в индивидуализации подхода.

«В этом году мы обратились к команде проекта Modeus. Мы обучались в режиме стратегических сессий и вебинаров, особенно хочется отметить бережный модерационный подход команды Modeus – все решения мы принимали сами, и это тоже один из вариантов индивидуального подхода не только к студентам, но и к тем, кто проектирует образовательное пространство, к участникам этого процесса, которые берут на себя ответственность и выстраивают индивидуальные образовательные траектории для студентов», — подчеркнула Лариса Притчина.

В июне успешно прошла первая выборная кампания в рамках ИОТ. Это важный этап, который венчал несколько месяцев подготовки, разработки стратегии и проектирования. Студенты показали высокую заинтересованность в нововведениях. Студентам предлагалось выбрать майнер и второй иностранный язык. Приоритетное право выбора было основано на академическом рейтинге студентов – это еще один инструмент мотивации к успешному обучению. В результате самый популярный майнер по предпринимательству был заполнен менее чем за 30 минут, сразу за ним следовал майнер по анализу данных. Всего выбор сделали более 200 студентов.

Выборной кампании предшествовала большая информационная работа. Команда кампуса провела обсуждения с индустриальными партнерами, которые работают в сфере финансов, индивидуального предпринимательства и бизнеса, анализа данных, РБК, представителями Центробанка, частным бизнесом.

Команда проекта планирует расширить выбор в рамках ИОТ за счет новых майнеров и включения в орбиту проекта новых факультетов. Также предполагается автоматизация с помощью платформы Modeus выбора тем и руководителей проектных, курсовых и выпускных квалификационных работ, дисциплин по выбору в рамках стандартных учебных планов.

Преподаватели отмечают, что сама ситуация выбора стала для студентов мотивацией найти и другие возможности получить дополнительное профессиональное образование. Команда проекта планирует масштабирование ИОТ на другие факультеты и кампусы Университета.

Именно таким хотят видеть современное высшее образование и работодатели, и студенты – без границ. И это тот самый приоритет, который реализуется в рамках программы «Приоритет 2030».

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* Второй поток внедрения Modeus lite пройдет в сентябре 2023 года. Modeus lite - это новый продукт для быстрых и доступных по бюджету экспериментов, тестирования начальных гипотез вузов, оценка возможностей «большого» Modeus без больших затрат.

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