В Иркутской области появится новый Дом культуры

Управление государственной экспертизы Иркутской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство Дома культуры в селе Хомутово Иркутской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Хомутово – крупнейшее село и старейший населённый пункт Иркутской области. С начала своего существования является сельскохозяйственным центром и одним из основных поставщиков продовольствия для Иркутска.

Появление Дома культуры на улице Пушкина в селе Хомутово стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Проектной документацией, одобренной иркутской госэкспертизой, предусмотрено оборудование зрительного зала на 360 мест в виде амфитеатра, кабинетов музыки и декоративно-прикладного творчества, изобразительного и театрального искусства, информационно-лекционного зала. Также в здании разместят библиотеку с читальным залом, студию звукозаписи.

По проекту Дом культуры рассчитан на 500 посещений в смену. На его территории обустроят игровую, спортивную и рекреационные зоны.

Застройщик – Муниципальное учреждение культуры «Культурно – спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования.

Проектировщик – Акционерное общество «Сибирский проектный институт».

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