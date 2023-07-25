«Ограбление из будущего» – фильм о путешествиях во времени выходит в прокат!

Боевик режиссера Брюсу Уэмплу рассказывает о том, как команда единомышленников путешествует во времени с пользой для себя и окружающих. Актерский состав работает вместе не первый проект — это позволит зрителям погрузиться в атмосферу фантастического, но в то же время абсолютно реального мира.

Ли Уорнер и его команда занимаются кражей секретов еще до того, как они появятся. Таблетка Z+ позволяет пользователю обмениваться своим сознанием со своим завтрашним «Я» на один час. Для эффективной и безопасной работы команда использует строгий набор правил для путешествий во времени, чтобы практически не влиять на время. Если работа идет не так, Ли и команда должны найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти свое прошлое, настоящее и будущее.

Брюс Уэмпл — американский режиссер, сценарист и продюсер. Известный своими научно-фантастическими фильмами и фильмами ужасов, он получил несколько наград на различных фестивалях, в том числе приз зрительских симпатий на Бостонском фестивале научно-фантастических фильмов. «Ограбление из будущего» — седьмой полнометражный фильм режиссера.

Еще в 2013 году ему пришла в голову идея снять фильм о способе, позволяющем сознанию человека путешествовать во времени. В 2015 году он работал вместе с писателем Майком Ладью над созданием мрачного триллера «Деформация времени», фильма о человеке, сон которого отправляет его разум в путешествие во времени. После того, как картина была закончена, Уэмпл переключился на хоррор и реализовал несколько проектов. Но в 2020 году он решил вернуться к идее путешествий сознания во времени. Итогом и стал фантастический боевик «Ограбление из будущего».

После встречи с исполнительным продюсером Коулом Пейном и продюсером Мэйсоном Дуинеллом в 2020 году производству картины дали зеленый свет, оно должно было начаться в мае, однако было перенесено на год. Грант Шумахер, сотрудничавший с Уэмплом в предыдущем фильме «Бегство», был выбран на роль Ли Уорнера. Кэйтлин Даффи, которая также работала ранее с Уэмплом, получила роль Финн Келли, а затем в каст вошли Ариэлла Мастроянни и Крис Симперман — они также ранее появлялись в фильмах Уэмпла.

«Фильм получился намного масштабнее, чем все наши совместные предыдущие работы. Было много смен локаций съемок, иногда по несколько в день, а трюки и эффекты не были похожи ни на что из того, что мы делали раньше. Атмосфера во время съемок была великолепной: мы вместе отдыхали у костра, пели и играли на гитаре, а на утро занимались спортом. Когда я взрослел, приключенческие фильмы были для меня всем. Будь то «Индиана Джонс», «Звездные войны» или «Назад в будущее», они уносили меня в другое измерение, полное героев, злодеев и новых миров. Я никогда не уходил из кинотеатра после просмотра фильмов без широкой улыбки на лице. Работая над «Ограблением из будущего», мы стремились, чтобы зритель получил такие же эмоции, отдохнул и повеселился. Надеюсь, что у нас это получилось», – рассказывает режиссер фильма Брюс Уэмпл.

«Ограбление из будущего» — в кинотеатрах с 17 августа.

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