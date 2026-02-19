«Охота за тенью»: криминальный экшн-триллер с Джеки Чаном в главной роли

В широкий прокат выходит криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. В центре сюжета — тайная оперативная группа, которая вступает в интеллектуальное и физическое противостояние с участниками опасной бандой. Зрителей ждет напряженная игра в кошки-мышки, где психологическая дуэль сочетается с жестким экшеном.

В главных ролях — легенда мирового экшена Джеки Чан и одна из самых ярких актрис нового поколения Чжан Цзыфэн. В фильме также появляется Тони Люн Ка-фай, известный по международному хиту «Любовник», отмеченному на Оскаре, а также Ци Ша. Актерский ансамбль дополняют Вэнь Цзюньхуэй (Jun), Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй (Zac Wang) и Ли Чжэкунь. На экране сходятся две непримиримые силы — полиция и безжалостная преступная группировка.

Изощренные стратегии, холодный расчет и брутальные схватки разгоняют адреналин до предела: молниеносные перевоплощения, экстремальные трюки и непрерывное напряжение заставят зрителя затаить дыхание. Это масштабная и зрелищная история, созданная специально для большого экрана.

Фильм предлагает свежий взгляд на классическое противостояние полиции и преступного мира, уделяя особое внимание современным технологиям, которые обе стороны используют для достижения своих целей, а также конфликту и взаимодействию разных поколений. Когда изобретательная банда воров начинает бросать все более опасные вызовы полиции Макао, ведомство вынуждено вернуть в строй давно ушедшего на покой легендарного эксперта Хуан Дэчжуна. Он объединяется с молодой командой детективов, чтобы дать преступникам достойный отпор.

Джеки Чан предстает в необычном для себя амплуа – стратега и эксперта по слежке, чья главная сила – в интеллекте. Сам актер признался, что в сценарии его особенно привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий: «Именно этот контраст стал одной из главных причин, почему проект меня заинтересовал».

Чжан Цзыфэн также удивляет зрителей резкой сменой амплуа — это ее первая роль хладнокровной и жесткой женщины-полицейского. Она играет ученицу героя Джеки Чана, которая работает с ним плечом к плечу. «Работать с Джеки Чаном — это сбывшаяся мечта», — призналась актриса.

«Охота за тенью» сочетает напряженный криминальный сюжет, интеллектуальную дуэль и зрелищный экшен, предлагая современное переосмысление жанра. Это история о доверии, выборе и цене ошибки — в мире, где каждый шаг находится под наблюдением.