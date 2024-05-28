«Оказался максимально не в своей обойме». Влад Соколовский рассказал об участии в шоу «Титаны»

Совсем недавно Влад женился во второй раз и буквально на днях вернулся из «медового месяца».

«Я там отоспался, отъелся, отзагорался и вернулся сейчас в работу. На самом деле было очень здорово, потому что мы полетели не только вдвоем с моей женой Линой, но и взяли наших родителей, дядь, теть. В общем, я вывез всю семью», – рассказал певец.

Также Соколовский поделился с ведущими и зрителями, что прямо из отпуска погрузился в работу, которой накопилось очень много. Так, Влад выступил продюсером, а заодно и участником бойз бенда X4. Последним бойз бэндом в России была группа MBAND, участником которой был ведущий шоу «УТРО. ТНТ» Анатолий Цой. Соколовский признался, что давно вынашивал эту идею.

«Эту идею я вынашивал последние лет пять. Так как у меня есть амбиции не только исполнителя, но и продюсировать проекты, то я решил, почему бы не сделать это самому, хватит ждать, надо это просто реализовывать по собственному вкусу и мировоззрению» – заявил Влад Соколовский.

Влад также стал участником нового реалити-шоу ТНТ «Титаны». В проекте участвуют 99 сильнейших людей страны из разных областей спорта, которых отобрал искусственный интеллект. В ходе шоу они выполняют разные задания в борьбе за приз и за звание «Титана». Ведущие узнали у артиста о его эмоциях от участия в проекте.

«Это просто такая очередная авантюра в моей жизни… Я когда вышел туда в этот круг, смотрю направо, смотрю налево и думаю: “Что я вообще тут делаю?” Оказался максимально не в своей обойме! Но на самом деле, по моим ощущениям, все не однобоко. У всех есть свои сильные стороны: где-то нужно проявить смекалку, где-то силу, а где-то выдержку», – поделился Соколовский.

И, конечно же, ведущие не могли не спросить Влада о его впечатлениях от съёмок в нашумевшей российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», где он исполнил роль Олега – друга главного героя.

«Я называю этот проект “домашним”, потому что мы жили в нем практически целый год и стали уже родными. Мне посчастливилось исполнить один из главных саундтреков, написанный прямо на съёмочной площадке, одноименный сериалу – “Постучись в мою дверь”. Я проникся моим героем, он достаточно легкий и я не тратил много времени на то, чтобы помириться с персонажем. Я, безусловно, изучал и турецкий оригинал нашего проекта, важно было понять кто я. Моя жена смотрела оригинальную версию турецкого сериала, а я сам осилил 10 серий. И я понял, что мой персонаж очень близок мне по жизни», – признался Влад Соколовский.