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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Санкт-Петербурге стартовал XXXII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»

editor
By editor
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мариинский-театр

Самое масштабное и ожидаемое событие петербургского летнего театрального сезона — фестиваль «Звезды белых ночей» — стартовал на всех площадках Мариинского театра. Художественный руководитель – Маэстро Валерий Гергиев.

«Звезды белых ночей» — одно из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни России. Каждый год Мариинский театр удивляет зрителей репертуарными находками и премьерами, что позволяет сохранять и преумножать интерес людей к искусству. Мы, со своей стороны, разделяем эти цели и поддерживаем фестиваль уже больше 20 лет», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В программе этого года фестиваль объединит крупнейшие балетные и оперные премьеры, яркие гастрольные спектакли, репертуарные редкости, уникальные музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены. В преддверии открытия 26 мая состоялось выступление Дениса Мацуева с Симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Одним из главных событий «Звезд белых ночей» в июне станет Фестиваль Верди, в рамках которого прозвучат его популярные и редкие оперы – «Аида», «Травиата», «Бал-маскарад» и другие. Ко дню рождения Игоря Стравинского будет представлена премьера балета «Концертные танцы». Кроме того в середине июня на сцене Мариинского-2 состоятся гастроли Большого театра с балетом «Иван Грозный» в постановке Юрия Григоровича.

К 225-летию Александра Пушкина Мариинский театр также подготовил специальную программу, в которую войдут концерт хора «Пушкинский венок», балет «Бахчисарайский фонтан», показы опер «Евгений Онегин» и «Сказка о Царе Салтане».

Среди репертуарных редкостей фестиваля — концертное исполнение опер «Сорочинская ярмарка» и «Дочь полка», а также выступления Государственного квартета им. Бородина и ансамбля ударных Renaissance Percussion.

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