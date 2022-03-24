Okko покажет эксклюзивную коллекцию Мариинского театра

27 марта в честь Всемирного дня театра Okko, входящий в экосистему Сбера, представит эксклюзивную коллекцию Мариинского театра. Библиотека онлайн-кинотеатра пополнится 14 записями, включая легендарный балет «Щелкунчик», оперу Верди «Аттила», а также концерты Чайковского, Прокофьева и Стравинского в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Зрителей Okko ждет настоящая классика Мариинского театра с участием прославленных деятелей культуры: Сергея Бабаяна, Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Дианы Вишневой, Ульяны Лопаткиной и других.

Среди постановок, доступных в коллекции театра, представлены записи балетов «Драгоценности» и «Щелкунчик» с хореографией Вайнонена – самой популярной версии культового произведения в России. Поставленный Джорджем Баланчиным в 1967 году, «Драгоценности» считается первым большим абстрактным произведением классического балета. В балете задействованы звездные танцоры Мариинки Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский, Андриан Фадеев и другие.

В постановке одной из самых известных опер Верди «Аттилы» от Артуро Гама русский бас Ильдар Абдразаков предстает в роли сурового гунна, противоборствующего храброй Одабелле (сопрано Анна Макарова), ее соотечественникам Эцио (баритон Владислав Сулимский) и Форесто (тенор Сергей Скороходов).

Для поклонников классической музыки представлено 6 симфоний Чайковского, скрипичные и фортепианные концерты Прокофьева, а также одно из лучших, по мнению самого автора, произведений Стравинского – «Похоронная песня», до недавнего времени считавшееся утраченным.

Все записи будут доступны в рамках коллекции «Искусство онлайн», открывающей доступ к театральным постановкам, концертам, онлайн-экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны.

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