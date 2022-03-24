Театр Камбуровой проведет марафон спектаклей к акции «Ночь Театров»

26 марта в рамках акции «Ночь Театров» зрители смогут познакомиться с камерным Театром музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой на творческом вечере молодого актера и режиссера Дениса Сорокотягина.

Артист представит программу в которой прозвучат стихи поэтов-шестидесятников и городские романсы прошлого и современности, исполненные под клавиши!

Для автора этот вечер — еще одна попытка вместе со зрителями перечитать, переосмыслить, пережить заново пережитое, а на самом деле — попытка остановиться, чтобы расслышать в гуле сегодняшнего дня голос собственной судьбы, ее поэзию, музыку и правду!

27 марта Театр проведет марафон спектаклей Дениса Сорокотягина: в этот день зрители смогут увидеть один из лучших спектаклей репертуара «Маленький принц. Полет в одном действии» с участием Елены Камбуровой и моноспектакль «Аккомпаниатор».

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