Okko приглашает зрителей на эксклюзивную онлайн-премьеру фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с участием создателей картины

11 марта в 20:00 режиссер картины Ангелина Никонова, исполнитель главной роли Александр Горчилин и продюсер Нателла Крапивина лично представят любовную драму, которая будет доступна пользователям мультимедийного сервиса Okko в рамках подписки.
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предоставляет своим пользователям возможность в рамках подписки посмотреть драму «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Аней Чиповской, Александром Горчилиным, Викторией Исаковой и Юрой Борисовым в главных ролях.
В день премьеры 11 марта в 20:00 в приложениях Okko для iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv состоится live-трансляция премьерного показа с участием режиссера Ангелины Никоновой, исполнителя главной роли Александра Горчилина и продюсера Нателлы Крапивиной, которые лично представят пользователям Okko картину «Кто-нибудь видел мою девчонку?», участника конкурсной программы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр 2020».
Стать гостем онлайн-премьеры картины «Кто-нибудь видел мою девчонку?» смогут все зарегистрированные пользователи Okko с действующими подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум». Кроме того, на сайте premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции, задавать вопросы звездным гостям и добавить напоминание о предстоящей премьере в календарь.
Фильм основан на книге Карины Добротворской, второй жены советского и российского актёра, режиссёра и сценариста, киноведа и критика, журналиста Сергея Добротворского «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже», все герои которой имеют своих прототипов в реальной жизни.
Как сегодня признаются «свидетели» событий, самая красивая пара Петербурга 1990‑х вызывала живой интерес многих своих современников. Он – практически плейбой, интеллектуал с магнетической харизмой, талантливый кинокритик, заполучить которого в свои издания старались многие редакторы. Она — его студентка, яркая, непосредственная, целеустремленная, всегда в его поле, но стремящаяся обрести собственную орбиту.
В кинопереложении Ангелины Никоновой частная и удивительно подробно запечатленная история Сергея и Карины обретает хорошо понятные черты любовной драмы: красивая любовь, успех, расставание, сожаление, страх – события нанизываются одно на другое, ведя страстно влюбленных героев одновременно к освобождению и трагичному для обоих финалу.
Картина режиссера Ангелины Никоновой будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 11 марта.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.