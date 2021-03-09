Okko приглашает зрителей на эксклюзивную онлайн-премьеру фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с участием создателей картины

11 мар­та в 20:00 режис­сер кар­ти­ны Анге­ли­на Нико­но­ва, испол­ни­тель глав­ной роли Алек­сандр Гор­чи­лин и про­дю­сер Нател­ла Кра­пи­ви­на лич­но пред­ста­вят любов­ную дра­му, кото­рая будет доступ­на поль­зо­ва­те­лям муль­ти­ме­дий­но­го сер­ви­са Okko в рам­ках под­пис­ки.

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko, вхо­дя­щий в эко­си­сте­му Сбе­ра, предо­став­ля­ет сво­им поль­зо­ва­те­лям воз­мож­ность в рам­ках под­пис­ки посмот­реть дра­му «Кто-нибудь видел мою дев­чон­ку?» с Аней Чипо­в­ской, Алек­сан­дром Гор­чи­ли­ным, Вик­то­ри­ей Иса­ко­вой и Юрой Бори­со­вым в глав­ных ролях.

В день пре­мье­ры 11 мар­та в 20:00 в при­ло­же­ни­ях Okko для iOS, Android, Smart TV и на сай­те premiere.okko.tv состо­ит­ся live-транс­ля­ция пре­мьер­но­го пока­за с уча­сти­ем режис­се­ра Анге­ли­ны Нико­но­вой, испол­ни­те­ля глав­ной роли Алек­сандра Гор­чи­ли­на и про­дю­се­ра Нател­лы Кра­пи­ви­ной, кото­рые лич­но пред­ста­вят поль­зо­ва­те­лям Okko кар­ти­ну «Кто-нибудь видел мою дев­чон­ку?», участ­ни­ка кон­курс­ной про­грам­мы откры­то­го рос­сий­ско­го кино­фе­сти­ва­ля «Кино­тавр 2020».

Стать гостем онлайн-пре­мье­ры кар­ти­ны «Кто-нибудь видел мою дев­чон­ку?» смо­гут все заре­ги­стри­ро­ван­ные поль­зо­ва­те­ли Okko с дей­ству­ю­щи­ми под­пис­ка­ми «Лайт», «Опти­мум» или «Пре­ми­ум». Кро­ме того, на сай­те premiere.okko.tv гости пре­мьер­ных пока­зов смо­гут общать­ся во вре­мя про­смот­ра и обме­ни­вать­ся ком­мен­та­ри­я­ми в чате, отправ­лять вир­ту­аль­ные ани­ми­ро­ван­ные эмо­ции, зада­вать вопро­сы звезд­ным гостям и доба­вить напо­ми­на­ние о пред­сто­я­щей пре­мье­ре в календарь.

Фильм осно­ван на кни­ге Кари­ны Доб­ро­твор­ской, вто­рой жены совет­ско­го и рос­сий­ско­го актё­ра, режис­сё­ра и сце­на­ри­ста, кино­ве­да и кри­ти­ка, жур­на­ли­ста Сер­гея Доб­ро­твор­ско­го «Кто-нибудь видел мою дев­чон­ку? 100 писем к Сере­же», все герои кото­рой име­ют сво­их про­то­ти­пов в реаль­ной жизни.

Как сего­дня при­зна­ют­ся «сви­де­те­ли» собы­тий, самая кра­си­вая пара Петер­бур­га 1990‑х вызы­ва­ла живой инте­рес мно­гих сво­их совре­мен­ни­ков. Он – прак­ти­че­ски плей­бой, интел­лек­ту­ал с маг­не­ти­че­ской хариз­мой, талант­ли­вый кино­кри­тик, запо­лу­чить кото­ро­го в свои изда­ния ста­ра­лись мно­гие редак­то­ры. Она — его сту­дент­ка, яркая, непо­сред­ствен­ная, целе­устрем­лен­ная, все­гда в его поле, но стре­мя­ща­я­ся обре­сти соб­ствен­ную орбиту.

В кино­пе­ре­ло­же­нии Анге­ли­ны Нико­но­вой част­ная и уди­ви­тель­но подроб­но запе­чат­лен­ная исто­рия Сер­гея и Кари­ны обре­та­ет хоро­шо понят­ные чер­ты любов­ной дра­мы: кра­си­вая любовь, успех, рас­ста­ва­ние, сожа­ле­ние, страх – собы­тия нани­зы­ва­ют­ся одно на дру­гое, ведя страст­но влюб­лен­ных геро­ев одно­вре­мен­но к осво­бож­де­нию и тра­гич­но­му для обо­их финалу.

Кар­ти­на режис­се­ра Анге­ли­ны Нико­но­вой будет доступ­на в фор­ма­те Full HD без допол­ни­тель­ной пла­ты в под­пис­ках «Опти­мум» и «Пре­ми­ум» для всех заре­ги­стри­ро­ван­ных поль­зо­ва­те­лей в при­ло­же­ни­ях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сай­те okko.tv с 11 марта.

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