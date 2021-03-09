С благотворительного показа фильма «Пальма» можно будет уйти с четвероногим другом

14 мар­та 2021 года в сто­лич­ном кино­цен­тре «Октябрь» состо­ит­ся день, посвя­щен­ный выхо­ду в про­кат филь­ма «Паль­ма» — прон­зи­тель­ной и доб­рой исто­рии о друж­бе и вер­но­сти. В 1 зале, где прой­дет пре­мьер­ный показ, зри­те­лей попри­вет­ству­ют созда­те­ли кар­ти­ны и испол­ни­тель­ни­ца глав­ной роли Паль­мы овчар­ка Лили, а на крас­ной дорож­ке появят­ся звезд­ные гости.

В этот же день в 14:30 в зале № 7 состо­ит­ся бла­го­тво­ри­тель­ный показ филь­ма «Паль­ма». Все сред­ства от про­да­жи биле­тов будут направ­ле­ны в бла­го­тво­ри­тель­ный фонд помо­щи живот­ным «Даря­щие надеж­ду». Перед кино­по­ка­зом в фойе кино­цен­тра «Октябрь» мож­но будет позна­ко­мить­ся с под­опеч­ны­ми соба­ка­ми из при­ю­та и даже забрать одну из них домой. А если захо­чет­ся про­сто ока­зать содей­ствие фон­ду, то на пре­мье­ру мож­но будет захва­тить корм, вете­ри­нар­ные пре­па­ра­ты, одеж­ду, игруш­ки – чет­ве­ро­но­гие дру­зья, соба­ки и кош­ки, будут рады любой помощи.

Все, кто захо­чет при­влечь вни­ма­ние к фон­ду и выхо­ду филь­ма, смо­гут поде­лить­ся фото из кино­цен­тра «Октябрь» в соци­аль­ных сетях с хэш­те­гом #Паль­ма­Да­рит­На­деж­ду.

Купить биле­ты на бла­го­тво­ри­тель­ный показ мож­но по ссыл­ке https://mezhdunarodnyy-blagotvori.timepad.ru/event/1567751/

Семей­ную кар­ти­ну «Паль­ма» выпу­стит во все­рос­сий­ский про­кат 18 мар­та ком­па­ния «Цен­трал Парт­нер­шип». Исто­рия повест­ву­ет о соба­ке, кото­рая вынуж­ден­но рас­ста­ет­ся с хозя­и­ном: тот уле­та­ет за гра­ни­цу, а вер­ную соба­ку не берут на рейс и остав­ля­ют пря­мо на лет­ном поле. Паль­ма пря­чет­ся в аэро­пор­ту и каж­дый день встре­ча­ет само­ле­ты в надеж­де, что хозя­ин вернулся.

Но вре­мя идет… 9‑летний Коля — тоже новень­кий в аэро­пор­ту: он поте­рял маму и пере­ехал к отцу-пило­ту, кото­ро­го почти не зна­ет. Паль­ма ста­но­вит­ся для маль­чи­ка род­ствен­ной душой и луч­шим дру­гом. А отцу Коли, лет­чи­ку Лаза­ре­ву, пред­сто­ит заслу­жить дове­рие и любовь сына, сде­лав нелег­кий выбор меж­ду карье­рой и семьей. И най­ти спо­соб не раз­лу­чить дру­зей, когда за Паль­мой одна­жды воз­вра­ща­ет­ся хозяин.

укра­ли