С благотворительного показа фильма «Пальма» можно будет уйти с четвероногим другом

14 марта 2021 года в столичном киноцентре «Октябрь» состоится день, посвященный выходу в прокат фильма «Пальма» — пронзительной и доброй истории о дружбе и верности. В 1 зале, где пройдет премьерный показ, зрителей поприветствуют создатели картины и исполнительница главной роли Пальмы овчарка Лили, а на красной дорожке появятся звездные гости.
В этот же день в 14:30 в зале № 7 состоится благотворительный показ фильма «Пальма». Все средства от продажи билетов будут направлены в благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду». Перед кинопоказом в фойе киноцентра «Октябрь» можно будет познакомиться с подопечными собаками из приюта и даже забрать одну из них домой. А если захочется просто оказать содействие фонду, то на премьеру можно будет захватить корм, ветеринарные препараты, одежду, игрушки – четвероногие друзья, собаки и кошки, будут рады любой помощи.
Все, кто захочет привлечь внимание к фонду и выходу фильма, смогут поделиться фото из киноцентра «Октябрь» в социальных сетях с хэштегом #ПальмаДаритНадежду.
Купить билеты на благотворительный показ можно по ссылке https://mezhdunarodnyy-blagotvori.timepad.ru/event/1567751/
Семейную картину «Пальма» выпустит во всероссийский прокат 18 марта компания «Централ Партнершип». История повествует о собаке, которая вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.
Но время идет… 9‑летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.