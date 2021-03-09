Роман Олега Роя «Будем как Боги» стал книгой месяца в Болгарии

Фан­та­сти­че­ский роман попу­ляр­но­го рос­сий­ско­го писа­те­ля Оле­га Роя — «Будем как Боги» был избран кни­гой меся­ца на сай­те бол­гар­ско­го лите­ра­тур­но­го агент­ства Anthea.

При­ме­ча­тель­но то, что рома­ны Роя пока не пере­ве­де­ны на бол­гар­ский язык, тем не менее, кни­га при­влек­ла вни­ма­ние мест­ных лите­ра­то­ров. По всей види­мо­сти, все бла­го­да­ря теме, кото­рую автор под­нял в сво­ем про­из­ве­де­нии, ведь сей­час она как нико­гда попу­ляр­на и обсуж­да­е­ма во всем мире, в свя­зи с теку­щей пан­де­ми­ей. Како­ва роль кор­по­ра­ций в том, что по все­му миру воз­ни­ка­ют опас­ные болез­ни, спо­соб­ные пере­ра­с­ти в эпи­де­мию или пан­де­мию? Какие цели пре­сле­ду­ют уче­ные, созда­вая в рас­се­ян­ных по все­му миру био­ла­бо­ра­то­ри­ях, новей­шие вак­ци­ны? Может быть, уже зав­тра мы проснем­ся в мире, где на ули­цах лежат тру­пы, и из дома невоз­мож­но вый­ти без спецодежды?

Глав­ный герой рома­на — талант­ли­вый орга­ни­за­тор Гар­ри Фишер, соб­ствен­ник фар­ма­цев­ти­че­ской мега­кор­по­ра­ции, име­ет все: богат­ство, власть, вли­я­ние. Но ему и его дру­зьям это­го мало. Они уже озву­чи­ли свою цель – «Будем, как боги!» И на пути к этой цели они не оста­но­вят­ся ни перед каки­ми жерт­ва­ми, пусть даже счет смер­тей пой­дет на миллионы.

Несмот­ря на то, что роман отно­сит­ся к жан­ру фан­та­сти­ки, уж слиш­ком мно­го акту­аль­ных для сего­дняш­не­го дня тем и мыс­лей под­ни­ма­ет автор и это про­сто не может оста­вить чита­те­лей равнодушными.

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