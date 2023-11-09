Коллекция личных вещей и наград участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Москвы генерал-полковника Бориса Павловича Уткина пополнила фонды Музея Победы. На вечное хранение в музей поступило 89 предметов. Планируется, что в дальнейшем экспонаты будут представлены на выставках.

«Борис Павлович был уникальным человеком: военачальником, общественным деятелем, научным сотрудником, автором мемуаров и работ по истории Вооруженных сил СССР. Он прожил 100 лет и 80 из них отдал воинской службе. При этом значительное количество времени он уделял просвещению подрастающего поколения и был большим другом Музея Победы», – рассказали в Музее Победы.

Экспонаты передала вдова ветерана Валентина Новожилова. Основную часть переданных реликвий составляют награды и документы к ним. В их числе – три ордена Красной Звезды: 1943, 1956 и 1974 гг. Также в коллекции – российские ордена Александра Невского и Почёта, советские ордена Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и другие.

В фонды Музея Победы поступила офицерская форма Бориса Павловича советских времен: пальто, шинель, мундир с погонами 1950-1960 гг., папаха обр. 1954 г., фуражки 2010 и 2016 гг. и др. В комплексе предметов также представлены документы, фотоснимки военных и послевоенных лет.

Борис Уткин прошел всю войну. В июле 1941 года был направлен районным военкоматом в артиллерийское училище. Участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. После окончания училища в звании лейтенанта служил в 390-м отдельном гвардейском миномётном дивизионе. Прошел путь от командира взвода до командира дивизиона и звания капитана. Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в битвах на Курской дуге и на Днепре, в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Карпатской, Дебреценской операциях, освобождал Венгрию и Австрию.

Visited 1 times, 1 visit(s) today