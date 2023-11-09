В Музее Победы 8 ноября прошла торжественная церемония внесения в список Городов воинской славы Мариуполя и Мелитополя. Они дополнили список на пилонах в Зале Полководцев музея, где увековечены названия городов воинской славы.
«Сегодня Мариуполь и Мелитополь навсегда входят в семью городов воинской славы. Города получили это высокое звание благодаря героизму, мужеству, стойкости, которые проявили защитники городов в борьбе за свободу во время Великой Отечественной войны», — отметил председатель Союза городов воинской славы Анатолий Зотов.
Мероприятие было приурочено к 10-летию создания Союза городов воинской славы. В нем приняли участие юнармейцы, ветераны, представители городов воинской славы, в том числе врио главы Мариуполя Олег Моргун.
В рамках церемонии участники мероприятия также возложили цветы к мемориальному комплексу, посвященному городам воинской славы и расположенному около Музея Победы. А затем гости стали участниками XV съезда Союза городов воинской славы.
Союз городов воинской славы был создан 11 июня 2013 года. В настоящее время союз объединяет 47 городов России с населением более десяти миллионов человек, которым указами Президента Российской Федерации было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
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