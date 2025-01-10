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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваОколо 4 тысяч человек посетили Музей «Г.О.Р.А.» в новогодние праздники

Около 4 тысяч человек посетили Музей «Г.О.Р.А.» в новогодние праздники

editor
By editor
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музей-гора
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» — филиал Музея Победы на Поклонной горе установил новый рекорд посещаемости в новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января в музее побывали около 3,9 тыс. человек. Это почти в 4,5 раза больше, чем в прошлом году, когда Музей «Г.О.Р.А.» посетили 874 человека.

Гости музея могли ознакомиться с военно-исторической экспозицией и осмотреть уникальную коллекцию техники и вооружения времен Второй мировой войны. Под открытым небом расположено свыше 400 редких экспонатов, включая самолеты, танки, корабли и артиллерию, а также различные инженерные сооружения. Уникальные экспонаты дополняют воссозданные исторические декорации, спецэффекты, скульптурные фигуры участников событий. Помимо этого, москвичам и гостям столицы предложили зайти в солдатский блиндаж, пройти в санитарный вагон и теплушку, воссозданные с исторической достоверностью. Также посетители знакомились с историей экспонатов в ходе бесплатного цифрового квеста «Школа разведчиков».

Ранее мы публиковали материал о квесте для школьников «Генерал Мороз».

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