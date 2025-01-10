Около 4 тысяч человек посетили Музей «Г.О.Р.А.» в новогодние праздники

Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» — филиал Музея Победы на Поклонной горе установил новый рекорд посещаемости в новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января в музее побывали около 3,9 тыс. человек. Это почти в 4,5 раза больше, чем в прошлом году, когда Музей «Г.О.Р.А.» посетили 874 человека.

Гости музея могли ознакомиться с военно-исторической экспозицией и осмотреть уникальную коллекцию техники и вооружения времен Второй мировой войны. Под открытым небом расположено свыше 400 редких экспонатов, включая самолеты, танки, корабли и артиллерию, а также различные инженерные сооружения. Уникальные экспонаты дополняют воссозданные исторические декорации, спецэффекты, скульптурные фигуры участников событий. Помимо этого, москвичам и гостям столицы предложили зайти в солдатский блиндаж, пройти в санитарный вагон и теплушку, воссозданные с исторической достоверностью. Также посетители знакомились с историей экспонатов в ходе бесплатного цифрового квеста «Школа разведчиков».

Ранее мы публиковали материал о квесте для школьников «Генерал Мороз».