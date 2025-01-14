День российской печати вместе с ВДНХ

13 января отмечается День российской печати. Дата приурочена к выходу по указу Петра I в 1703 году первого номера общедоступной отечественной газеты «Ведомости». Для ВДНХ этот праздник особенно важен, ведь уже более 85 лет она издает различные информационные материалы.

Листая архивные газеты Выставки или просматривая их электронную версию, можно проследить всю историю ВДНХ: от ее создания до современности. С момента создания Главной выставки страны и даже раньше периодические печатные издания помогали узнать о том, чем живет Выставка. Они рассказывали, какие экспозиции появляются здесь, какая работа ведется, какие павильоны открываются, что в первую очередь стоит посетить. Газеты, журналы, путеводители и бюллетени были «лицом» Выставки. Они позволяли заочно, до посещения экскурсий, познакомиться с ВСХВ (первое название ВДНХ).

Первые упоминания о Выставке на страницах газет стали появляться за несколько лет до ее открытия в 1939 году. В конце 1936 года начался выпуск «Крестьянской газеты» с подзаголовком «На стройке сельхозвыставки». С середины 1937 года подзаголовок изменился на «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», позже стала выходить полноценная одноименная газета. С открытием Выставки 1 августа 1939 года газета «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» печаталась 25 раз в месяц. По каждому павильону ВСХВ выпускались путеводители с описанием экспонатов, рассказами об активистах-ударниках, а также о достижениях данной отрасли в стране.

Несмотря на то что второе открытие Выставки после войны состоялось в 1954 году, новая газета «Строитель выставки» также начала выпускаться заранее, в 1949-м. С середины января 1955 года газета была переименована и стала носить название «За передовой опыт». Пик масштабной издательской деятельности на ВДНХ пришелся на 1970–1980-е годы. Тогда же на ВДНХ выходили научно-производственный и информационно-методический журнал «ВДНХ СССР», справочники экскурсанту, путеводители, фотоальбомы, открытки.

С середины 1960-х годов и вплоть до конца 1980-х выпускался информационный бюллетень «На этой неделе», в котором публиковались анонсы событий на Выставке на предстоящую неделю.

Сегодня подборки экземпляров этих газет, журналов, бюллетеней за разные годы хранятся в архиве ВДНХ. Ознакомиться с рядом из них, проследив всю историю от создания ВСХВ до современности, можно в медиатеке Музея ВДНХ.

Продолжение традиций

Традиция издания периодики на ВДНХ начала возрождаться в 2014 году, когда стартовала масштабная программа возрождения Выставки. Официальное издание Выставки вновь стало регулярным и популярным.

Сегодня журнал «На ВДНХ» вновь помогает читателю не просто узнавать подробности и факты о жизни Выставки, но и ощутить атмосферу ВДНХ. Это издание выходит раз в сезон (четыре раза в год) тиражом 30 000 экземпляров и распространяется бесплатно. Получить свежий выпуск можно в инфоцентре арки Главного входа и на других площадках ВДНХ, а также скачать электронную версию на сайте.

Из регулярной рубрики «События» можно узнать, какие активности подготовили для гостей резиденты Выставки, а также об открытии новых выставок, мероприятиях и фестивалях, спортивной и музыкальной программе. В рубрике «Локации» читателей ждет информация о лучших ивент-площадках ВДНХ, где можно организовать мероприятие, которое запомнится каждому гостю. Среди них — Дом культуры, Музей славянской письменности «Слово» и Зеленый театр. А в традиционной гастрономической рубрике «Еда» — статьи о кафе и ресторанах ВДНХ, где можно с комфортом посидеть и попробовать изысканные блюда.

Так же, как и десятилетия назад, на современной ВДНХ печатаются путеводители, специальные выпуски газет к крупным выставкам, карты и маршрутные листы.