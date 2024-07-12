Оксана Федорова представила в Сочи юбилейный сольный концерт!

9 июля в Зале органной музыки им. А.Ф. Дебольской в Сочи состоялся пятый юбилейный концерт Оксаны Федоровой в формате музыкального дивертисмента, объединив самые любимые классические произведения Мисс Вселенной.

«Этот концерт – музыкальное путешествие в мир самых близких моему сердцу произведений, от величественного барокко до лирики русских романсов, от испанских страстей до легкого задора оперетты. Каждый год я даю летний концерт в Сочи, и в рамках этого юбилейного концерта вместе с моей командой музыкантов мы собрали, самые яркие и любимые зрителями номера, чтобы представить всю палитру музыкальных жанров», — отметила Оксана Федорова.

Концерт «Классический вечер с Оксаной Федоровой» открылся барочной музыкой и ариями из итальянских опер. Строгость и величественную красоту мелодий Генделя, Марчелло, Каччини сменили искренность и задушевность романсовой классики Глинки, Чайковского и Рахманинова. Кульминацией концерта стала знаменитая Хабанера из оперы «Кармен» и испанские песни.

В заключении программы прозвучали зажигательные хиты из оперетт и мюзиклов. Оксана Федорова проявила себя не только как незаурядная певица, но и как яркая актриса, мгновенно перевоплощаясь из роковой Кармен в уличную певичку Периколу, хитрую гадалку и знаменитую продавщицу цветов из «Моей прекрасной леди».

Партию фортепиано исполнил концертмейстер кафедры оперного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Центра оперного пения Галины Вишневской Георгий Мигунов, а партию скрипки – скрипач, художественный руководитель Art-Collage, артист Московского симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Павел Солдатиков.

Ведущая концерта – Анна Сусекова.