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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Оксана Федорова представила в Сочи юбилейный сольный концерт!

editor
By editor
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павел солдатиков, оксана федорова, георгий мигунов, анна сусекова

9 июля в Зале органной музыки им. А.Ф. Дебольской в Сочи состоялся пятый юбилейный концерт Оксаны Федоровой в формате музыкального дивертисмента, объединив самые любимые классические произведения Мисс Вселенной.

«Этот концерт – музыкальное путешествие в мир самых близких моему сердцу произведений, от величественного барокко до лирики русских романсов, от испанских страстей до легкого задора оперетты. Каждый год я даю летний концерт в Сочи, и в рамках этого юбилейного концерта вместе с моей командой музыкантов мы собрали, самые яркие и любимые зрителями номера, чтобы представить всю палитру музыкальных жанров», — отметила Оксана Федорова.

Концерт «Классический вечер с Оксаной Федоровой» открылся барочной музыкой и ариями из итальянских опер. Строгость и величественную красоту мелодий Генделя, Марчелло, Каччини сменили искренность и задушевность романсовой классики Глинки, Чайковского и Рахманинова. Кульминацией концерта стала знаменитая Хабанера из оперы «Кармен» и испанские песни.

В заключении программы прозвучали зажигательные хиты из оперетт и мюзиклов. Оксана Федорова проявила себя не только как незаурядная певица, но и как яркая актриса, мгновенно перевоплощаясь из роковой Кармен в уличную певичку Периколу, хитрую гадалку и знаменитую продавщицу цветов из «Моей прекрасной леди».

Партию фортепиано исполнил концертмейстер кафедры оперного пения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Центра оперного пения Галины Вишневской Георгий Мигунов, а партию скрипки – скрипач, художественный руководитель Art-Collage, артист Московского симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Павел Солдатиков.

Ведущая концерта – Анна Сусекова.

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