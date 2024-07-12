В Екатеринбурге открылась необычная арт-выставка «Искусство крепежа»

Выставка «Искусство крепежа» – это итог многолетней работы компании «ЦКИ» над корпоративными арт-календарями, в которых отображается тема основного направления деятельности — крепёжных изделий. Словосочетание «искусство крепежа» приобретает здесь буквальный смысл. Крепёж и его элементы становятся частью модных образов на фото моделях, иллюстрациях современных художников и копиях картин классической живописи.

Календари ЦКИ не раз становились лауреатами всероссийских конкурсов и «Лучшим корпоративным медиа России».

С организацией сотрудничают известные художники и фотографы, раскрывающие под новым углом возможности металла и его применение в fashion-индустрии (снимки для арт-календаря компании известных фотографов Олега Зотова и Алексея Кривцова), и в мире искусства (сотрудничество с Маратом Наби, Марком Кучеровым и другими художниками).

Центральное место в коллекции занимают картины в стиле screwart московского художника по мозаике Марата Наби, созданные для календаря 2018 года. Объёмные «полотна» более чем из 30 тысяч саморезов – это современное переосмысление эстетического опыта прошлого. Творения Модильяни, Ван Гога, Матисса, Уорхола, Пикассо и других художников предстают в виде инсталляций, сочетающих в себе черты скульптуры и традиционной живописи. Также на экспозиции представлены fashion-снимки российских фотографов Олега Зотова и Алексея Кривцова, вдохновлённые чувственными образами Pirelli.

Важной частью выставки являются графические иллюстрации ростовского художника Марка Кучерова. Для календаря 2017 года он создал серию рисунков городов, в которых есть подразделения компании. Героями календаря на 2020 год стали учёные, которые внесли лепту в изобретение крепежа и методов его производства. Графические портреты Архимеда, Ломоносова, Фишера и других светил науки напоминают постеры-коллажи.