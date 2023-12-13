Оксана ФЁДОРОВА: «В достижении мастерства важны настойчивость и упорство»

Оксана Федорова – председатель жюри Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», певица, телеведущая, Мисс Вселенная, президент благотворительного фонда.

– Оксана, многие знают вас как Мисс Вселенную, ведущую «Спокойной ночи, малыши!», и то, что последние несколько лет вы занимаетесь классическим вокалом и выступаете как оперная певица, для многих стало разрывом шаблона. Почему именно академический вокал, а не эстрада?

– Мне часто задают этот вопрос на интервью и подписчики в сетях, для многих мое развитие в области классической музыки кажется чем-то немыслимым, особенно с учетом того, как сложно найти своего слушателя и зрителя в области классической музыки по сравнению с эстрадой. Для меня это воплощение детской мечты, когда я будучи совсем маленькой могла часами слушать выступление симфонического оркестра на летней сцене в Пскове. Тяга к музыке привела меня в Музыкальную школу имени Н.А. Римского-Корсакова, которую я закончила по классу гитары. Денег на фортепиано тогда не было, заниматься на аккордеоне я не захотела и так выбор пал на гитару. И всю жизнь музыка сопровождала меня. Был период выступления на эстраде, но быстро поняла, что это не мое. И для себя, для души я более 10 лет занималась вокалом с педагогом из Московской консерватории, а в пандемию приняла участие в шоу «Маска» сделав первый шаг навстречу новой публичности в области моего творчества. С 2019 года даю концерты классической музыки, большинство из них камерные, поскольку для меня важно чувствовать зрителя, его эмоции. Каждый год я даю большой концерт в Сочи, а в этом году в сентябре состоялся замечательный большой концерт в моем родном Пскове, в филармонии, совместно с солистом Мариинского театра Виктором Коротичем и Образцово-показательным оркестром Нацгвардии. Для меня классическая музыка открывает совершенно новые вибрации, наполняет энергией и вдохновением, которым хочется поделиться со всем миром!

– В одном из интервью вы сказали, что проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» для вас является очень личным. Можете рассказать об это поподробнее.

– Вы абсолютно правы – проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» стал новой, поворотной точкой в развитии моего благотворительного фонда. С 2009 года в фонде было несколько программ - адресная помощь детям с ДЦП, программа «Культура и просвещение», в рамках которой мы проводили творческие проекты в области патриотики, классики, поддержки многодетных семей, а также программа развития детского спорта. Проектов было много, они все были важными, нужными, но у фонда не было ключевой стратегической миссии. И для нас пандемия стала тем переломным моментом, который заставил пересмотреть программы фонда, систему нашей работы, привлечения партнеров, меценатов, амбассадоров.

И именно после пандемии вместе с командой фонда мы приняли решение сконцентрироваться на программе «Культуры и просвещение», основными проектами которой стали патриотический конкурс детского творчества «Мои герои большой войны» и проект популяризации национального музыкального наследия «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Музыкальное путешествие стало воплощением того, что составляет миссию фонда – сохранение и популяризация национальных духовных ценностей, фундаментом которых является классика. Лично для меня это объединение того, что дорого моему сердцу – великая вечная музыка, красота русских городов, наша история и дети – преемники и наследники прошлых побед и достижений.

Через проект «Музыкальное путешествие» мы взаимодействуем с максимально широкой аудиторией – это и зрители наших программ, концертов и творческих встреч всех возрастов, и дети – участники конкурсов, викторин, квестов. А главная цель проекта – показать и маленьким, и взрослым, что классика – это не скучно, а увлекательно, интересно и познавательно, Через классику дети постигают гармонию, развивается чувство прекрасного, расширяется диапазон эмоциальных переживаний.

– Помимо съемок телефильмов о музыкальной истории городов России, вы включили в проект конкурс юных музыкантов. Расскажите о нем поподробнее.

– В рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» вместе с группой моего фонда мы посещаем очень много школ, музеев, библиотек, и общаемся как с детьми, так и с педагогами. Из своего опыта я знаю, что для артистов, музыкантов очень важно себя показывать – через конкурсы, прослушивания, участие в концертах, постоянно повышать своей мастерство. И так родилась идея интегрировать в проект конкурс, в котором абсолютно бесплатно могут принять все желающие от 6 до 18 лет, занимающиеся классической музыкой.

Мы не претендуем на то, что победители конкурса станут великими музыкантами, цель конкурса в другом – дать детям, независимо от уровня достатка, места проживания и статуса, возможность представить свое творчество на суд профессиональных музыкантов. Для кого-то наш конкурса – это одна из ступенек в мир профессиональных музыкантов, а для кого-то – незабываемый опыт, яркое воспоминание.

В 2021 году к нас было всего около 250 участников, в 2022 количество удвоилось, а в этом году поступило 763 заявки не только из России, но и из Азербайджана, Ливана, Мексики, Казахстана, Беларуси. Это удивительная и прекрасная сила искусства – объединять города, страны и континенты. Победителями стали 59 участников и еще 98 получили статус финалиста и право участвовать в концертах фонда в 2024 году.

24 ноября в Российском национальном музее музыки состоялась Торжественная Церемония награждения победителей конкурса, на которой вместе с членами Экспертного совета и Жюри мы вручили победителям заслуженные награды!

– Какая поддержка, на ваш взгляд, необходимо детям, которые занимаются классической музыкой, чтобы выбрать путь профессионального музыканта?

– Одна из проблем, с котором сталкиваются юные музыканты, а также их педагоги и родители – это нехватка качественных музыкальных инструментов. Об это говорят и Эксперты нашего конкурса - когда талант ребенка очевиден, но инструмент, на котором он играет, не дает развернуться в полную силу. В планах нашего фонда есть программа по поддержке музыкальных школ в области обновления фонда музыкальных инструментов. Но эта проблема носит системный характер и должна решаться на самом высоком уровне.

Следующая по значимости задача – постоянное совершенствование исполнительского мастерства, и в этом направлении крайне актуальны мастер-классы, интенсивы с лучшими специалистами по каждому направлению музыкальных инструментов, вокалу. Чем более доступными, регулярными будут подобные активности, тем лучше.

И, конечно, наличие площадок для выступлений – чтобы дети чувствовали энергетику сцены, и могли принять решение готовы ли они связать свою судьбу с этим искусством или нет. Со стороны моего фонда мы стараемся приглашать участников конкурса «Моя Россия: музыкальное путешествие» на наши концерты, арт-постановки, и так, например, в фестивале «Балетные истории: русская классика» музыкальное сопровождение всех наших спектаклей обеспечивали участники нашего конкурса.

– В итогах конкурса заявлено, что все финалисты получат возможность принять участие в концертах фонда в 2024 году. Есть ли уже план концертов, мероприятий, на которых финалисты смогут блеснуть своим талантом?

– По итогам конкурса Жюри определили 157 финалистов, из которых 59 стали победителями. И всех финалистов мы будем приглашать для выступления в наших концертах, спектаклях, арт-постановках. План мероприятий на 2024 год сейчас в работе, но уже сейчас могу сказать, что наше «Музыкальное путешествие» будет посвящено великим классикам-юбилярам: Пушкину (в 2024 году празднуется 225-летие великого поэта), Глинке, Римскому-Корсакова, Анне Ахматовой и др. Мы планируем провести концерты-презентации, объединяющие показ телефильмов, музыкальные, литературные и хореографические номера, в Москве, Петербурге, Уфе, Пскове, полный список мы объявим в начале 2024 года.

– И в завершении беседы что бы вы пожелали юным талантам и их родителям?

– Всем детям, которые занимаются творчеством, я желаю прежде всего веры в себя – доверяйте своей интуиции, у детей они особенно ярко себя проявляет. Не расстраивайтесь, если что-то не получается – в достижении мастерства важна настойчивость и упорство, чем больше вы будете заниматься любимым делом, тем выше будут результаты. И да, иногда, творчество превращается в рутину, когда бесконечные повторения, репетиции, отработка одних и тех же движений, вызывают желание все бросить. И в эти моменты особенно важна поддержка старших – родителей и педагогов. Я уверена, что именно моральная поддержка родителей помогает детям пережить сложные моменты в периоды творческого роста и неудач.

Я желаю родителям и педагогам прежде всего терпения и выдержки, и, конечно, сохранять чувство юмора – даже в самой сложной ситуации смешная история, добрая шутка или анекдот способны растворить и рассеять негативные мысли и чувства. Дети – это самое прекрасное, что есть в жизни родителей, любите их и поддерживайте! Желаю всем читателям здоровья, удачи и благополучия!

Фото – М. ПОСПЕЛОВА, И. ШАККО