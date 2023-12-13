Ольга Бузова, SHAMAN, NЮ – телеканал Music Box открывает самых популярных артистов

5 декабря состоялась III премия телеканала MUSICBOX – «BLOGGERS MUSIC AWARDS», которая объединяет популярных артистов, блогеров и медийных лиц, которые каждый день вдохновляют своим контентом! В этом году премия прошла под хештегом #хитыпоколений, на сцене звучали самые нашумевшие хиты: от «Понарошку» Юрия Титова до «Девочки уэнсдей» Жени Лизогуба. Неожиданным открытием для многих зрителей стало выступление с сольной песней известного психолога Марка Бартона! По словам продюсера Марта Бабаяна: «Марк- не только известный психолог, а ещё и артист, который успешно строит свою песенную карьеру».

Заслуженные награды получили: «5sta Family», «FIVE STARS», «Мохито», «Тутси», Amirchik, DANYA, DIVALI, DJ DIMIXER и Денис Клявер, NЮ, Roma Ricci, RusOne, Sandra Top, Vlad Zotov, АKMAL’, Александр Асташенок, Алексей Воробьёв, Амина KIKIDO, Анастасия Созоник , Евгений Вольтов, Женя Лизогуб, Камиль KIKIDO, Катя Адушкина, Кевин Маккой («Bad boys blue»), Лена Князева, МAXIM ZAVIDIA, Марк Бартон, Марьяна Локель , Милана Некрасова, Милена Дейнега, Натали Андрес, Наталья Власова, Саша ЛП, Саша Попов, София Туревич, Таня Тузова, Юлия Савичева, Юля Гаврилина, Юрий Титов, Яся Дегтярёва. Также специальные номинации получили самые яркие представители рунета: Алексей Жидковский, Андрей Борисов, Карина Мурашкина и многие другие.

Свою первую телевизионную премию получил самый цитируемый певец социальных сетей, чьи просмотры бьют рекорды - NЮ (Юрий Николаенко): «Это моя первая премия от телеканала, признался певец».

Стоит отметить, что в 2022 году в рамках премии телеканала Music Box «Золотой хит» свою первую награду также получил уже самый популярный певец России - SHAMAN (Ярослав Дронов): «Родные, вчера произошло важное событие! Я получил свою самую первую, большую музыкальную премию MUSIC BOX в номинации «Золотой хит» на песню «Встанем» - поделился певец в своих соцсетях.

Ольга Бузова также каждый раз вспоминает, что именно телеканал MUSIC BOX первым поддержал её творчество и вручил первую премию.

По традиции на сцену вышли финалисты Международного телевизионного вокального конкурса «Ты - звезда!»: победителем конкурса стала Анна Скуратник (Россия), Лауреатами I степени: Ева Лейман (Россия), Елизавета Вертинская (Беларусь), Дарья, Колесникова (Россия), Елена Болдырева (Россия).

По словам продюсера премии Олеси Лагутиной премия «BLOGGERS MUSIC AWARDS» и телеканал MUSICBOX объединяют популярных артистов и блогеров, а также даёт путевку в большой шоу - бизнес молодым артистам.