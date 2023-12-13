«Не в сети»: премьера новой песни MARS DEIMOS

В конце ноября состоялась премьера новой музыкальной композиции: «Не в сети» — горячая танцевальная новинка от MARS DEIMOS. Слияние в одном треке таких разных стилей, как 2 Step, UK garage и R’n’B, отличает эту работу от других современных композиций и создает неповторимый вайб, делая ее уникальной и энергичной.

«Не в сети» — песня о знойной особе, которая не привыкла скромничать: она выглядит шикарно в своем total black и идет по жизни на высоких каблуках. Эта штучка метко стреляет глазками и может влюбить в себя абсолютно любого парня. Но герой не готов поддаваться провокациям страстной пассии — его сердце на замке, а чувства — уже давно не в сети…

«Чувства не в сети,

Их пьешь до последней капли,

Ты слетаешь с катушек

И с себя снимаешь тряпки.

Думаешь, позабочусь о тебе,

Но это вряд ли,

Мамми,

Мамми,

Ты же моя Мамми…»

MARS DEIMOS — перспективный артист музыкального лейбла Rocket Records, музыкант и композитор, творческий путь которого начался в Лос-Анджелесе. Некоторое время исполнитель проживал и работал в США, сотрудничая с известными американскими продюсерами и перенимая бесценный профессиональный опыт зарубежных коллег.

Вернувшись в Россию, MARS DEIMOS сфокусировался на сольной карьере и задался целью подарить отечественному слушателю качественный музыкальный контент. Оригинальная манера подачи вокала, образность и глубина мысли, стильный визуал, а также мощный современный саунд, которого, по признанию артиста, до этого не было на российском музыкальном рынке — всё это является отличительной чертой многогранного творчества артиста. Ранее MARS DEIMOS представил трек «What U Want», фит с исполнителем TLK «Как в первый раз», а также яркую вайбовую песню «Мир сошел с ума», записанную совместно с группой ARTIK & ASTI.