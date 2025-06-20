«Олдскул»: премьера тизер-трейлера нового сериала

Сегодня в Иваново на фестивале «Пилот» состоится показ нового комедийного сериала «Олдскул» онлайн-кинотеатров PREMIER, START и телеканала ТНТ. В главной героине — «олдскульной» математичке Марии Трифоновой в исполнении Марии Ароновой — каждый зритель узнает учительницу старой советской закалки.

«Олдскул» — это история о столкновении поколений, которая задает понятные и общечеловеческие вопросы. Можно ли научить ребенка предмету, не прибегая к драконовским методам? Нужно ли давать ученикам свободу самовыражения, или надо преподавать науки, придерживаясь строгих рамок и требовать полного подчинения? Эти проблемы будет решать главная героиня сериала – учительница математики Мария Трифонова.

По сюжету, Трифонова — настоящая олдскульная математичка из советской школы, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы – в элитной школе, куда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария с новым и незнакомым для себя миром – здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Вместе с Марией Ароновой роли в сериале исполняют Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие. Креативные продюсеры сериала – Станислав Гунько и Сергей Лебедев. Режиссерами проекта выступили Александр Жигалкин и Евгений Шелякин.