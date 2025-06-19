Центр документального кино представляет фильм о японской художнице «Кусама: Бесконечные миры»

Яёй Кусама, самая продаваемая художница в мире, преодолела множество препятствий, прежде чем смогла показать миру свои радикальные художественные работы. Десятки лет ее произведения, не вписывающиеся в рамки привычного, вызывали недоверие коллег и влиятельных людей из мира искусства.

Кусама была изгоем, казалось, все было против нее: травматичное детство в Японии во время Второй мировой войны, неполная семья, которая не поощряла ее художественные устремления, сексизм и расизм профессионального сообщества, душевная болезнь, которую было принято стыдиться, и, наконец, старость, которая, однако, не помешала художнице посвящать искусству все свое время. Несмотря ни на что, Кусама выстояла и создала очень много работ в разных жанрах – живописных полотен, скульптур, инсталляций, перформансов, поэзии и прозы. Вот уже больше шестидесяти лет она создает свои произведения, а ее инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты» посетило рекордное количество человек по всему миру.

Жизнь и творчество художницы стали символом упорства, эксцентричности и бескомпромиссного самовыражения. Родившись в 1929 году в Мацумото, она с детства страдала от галлюцинаций, которые стали источником ее фирменной визуальной эстетики — бесконечных точек, сеток и зеркал. В 1950-х она переехала в Нью-Йорк, где стала частью авангардного арт-сообщества, оказывая влияние на поп-арт и минимализм. Несмотря на проблемы с психическим здоровьем и долгосрочное добровольное пребывание в психиатрической клинике, она продолжает создавать актуальное искусство, которое находит признание и успех среди публики.

«Это история женщины-первопроходца, которой пришлось преодолеть сексизм, расизм и психическое заболевание, чтобы воплотить свою мечту и стать художницей. Надеюсь, мой фильм послужит для зрителей источником вдохновения», – режиссер фильма Хезер Ленц.

Фильм «Кусама: Бесконечные миры» был участником конкурсной программы кинофестиваля Sundance — 2018, а также фестиваля TIFF — 2018. Премьера в России состоялась в 2018 году в Центре документального кино.