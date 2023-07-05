Олег РОЙ: «Мы, взрослые, должны дать детям истории, которые вдохновляют»

15 мая стартовала Всероссийская акция Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья - мой главный жизненный проект». Проект объединяет три важнейших семейных праздника России: Международный День семьи, День защиты детей и День семьи, любви и верности. Семейные фото- и видеоконкурсы, викторины и совместные игры в очередной раз напоминают о том, как важно детям и родителям взаимно слушать, слышать и понимать друг друга.

Вопросы традиционных семейных ценностей, темы конфликта отцов и детей, отражаются в проектах российского писателя, продюсера и сценариста Олега Роя. Член правления Ассоциации анимационного кино и обладатель литературной премии «Медаль имени нобелевского лауреата Ивана Бунина» выступает амбассадором акции, участвует в подготовке проекта и будет оценивать результаты конкурсов. В интервью мы поговорили о целях и мероприятиях Всероссийской акции, важности диалога между детьми родителями и семейных традициях Олега.

― Расскажите подробнее об акции «Семья - мой главный жизненный проект». Что является ее целью, и какие мероприятия проводятся в рамках проекта?

― Акция направлена на популяризацию и продвижение традиционных ценностей: важность семьи, материнства, отцовства и детства. Мы проводим несколько онлайн-активностей: такой формат был выбран для того, чтобы возможность принять участие была у каждой семьи, независимо от региона. Мы стараемся напомнить как можно большему числу российских семей о том, как важно постоянно сохранять диалог внутри семьи, проводить досуг с близкими. К сожалению, из-за работы и быта у нас не всегда остается достаточно времени, чтобы полноценно провести вечера или выходные с семьей. Всероссийская акция «Семья - мой главный жизненный проект» как раз предоставляет такие возможности.

Нам с организаторами было важно предложить семьям что-то, что позволило бы разным поколениям провести время вместе. Акция началась 15 мая с викторины «Киносемья» и онлайн-игры «Семейный киноклуб». Участие в викторине и в киноклубе подтолкнуло поколения к диалогу и обсуждению в тесном кругу семьи разных жизненных ситуаций, взятых из фильмов и сериалов.

В День защиты детей мы запустили два семейных конкурса для подростков и их родителей: фотоконкурс «Семейная открытка» и видеоконкурс «Детки и предки». Присланные работы я оцениваю в роли члена экспертного жюри. Большинство наших участников ― дети, но по проектам ребят видно, что родители тоже принимали активное участие. Это значит, что мы достигли основных целей акции: совместное творчество подтолкнуло участников к диалогу поколений. Надеюсь, что во многих семьях, благодаря этим проектам, появятся новые семейные традиции, например, делать такие семейные открытки или видеоистории каждый год.

― В этом году Вы выступаете амбассадором акции. Почему решили поддержать проект?

― Мне близки идеи, которые заложены в акцию. Во всех проектах я призывал и продолжаю призывать к сохранению исконных ценностей. Это настоящая дружба, любовь к семье, любовь к своей стране. Говорю о том, как важно помогать тем, кто слабее тебя, понимать и принимать окружающих людей со всеми их особенностями.

Ведь каждый человек по-своему уникален, а дети и подростки особенно нуждаются в самореализации и хороших примерах, на которые хотелось бы равняться. Для этого мы, взрослые, должны дать детям хорошие книги, фильмы и истории, которые вдохновляют, вызывают желание быть похожими на героев, добиваться чего-то в жизни, мечтать и творить. Как автор, который много пишет для всей семьи, я часто общаюсь с детьми самых разных возрастов: для меня это наиболее интересная аудитория. Если ребенок растёт интересующимся и начитанным ― это заслуга семьи.

Кроме того, акция объединяет важнейшие семейные праздники страны, которые я никогда не обхожу стороной. День защиты детей ― это начало лета ― солнечного, яркого и беззаботного, как детство. А День семьи, любви и верности ― просто очень светлый и искренний праздник.

― Как эти идеи отражены в Ваших произведениях?

― Я много пишу о конфликте отцов и детей, и в детских, и во взрослых романах. Например, эта тема поднимается в абсолютно детском мультсериале «Супер МЯУ». Там одарённая, но ещё совсем маленькая героиня Соня очень хочет попасть в школу супергероев, потому что уверена в своих способностях, но сталкивается с предвзятым отношением взрослых наставников и собственного старшего брата. И все же справедливость торжествует, и Сонечку принимают в школу, после того как она доказала, что талантлива и уникальна.

Это касается не только персонажей мультфильма, но и любого настоящего ребенка. Мы, взрослые, с высоты своего опыта считаем, что нам лучше знать, и не всегда прислушиваемся к умненьким и мудрым детям. Отсюда и происходит большинство конфликтов.

― Каких традиций, помогающих сохранить гармонию, Вы придерживаетесь в своей семье?



― Я бы назвал эту традицию одним словом ― понимание: способность слушать и слышать. Чтобы человеку, в том числе и самому маленькому, в семье было комфортно, он должен знать, что его всегда выслушают и поймут. Ребенок должен чувствовать, что он может подойти к взрослому с любой проблемой, обсудить ее и найти поддержку.

Большое счастье, что моя уже взрослая дочка до сих пор приходит ко мне за советом, делится секретами и интересуется моим мнением. Именно понимание, умение слушать, вставать на место другого человека и вести конструктивный диалог и есть залог гармонии и сплоченности семьи.

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* Олег Рой – российский писатель, сценарист и продюсер, общественный деятель. Член правления ассоциации анимационного кино, обладатель литературной премии «Медаль имени нобелевского лауреата Ивана Бунина». Автор книжных и анимационных проектов для детей «Джинглики», «Дракоша Тоша», «Супер МЯУ», «Волшебная лавка Есении», «Шоу Мишки Шмяк», «Семейка Космо». Автор литературного сериала «Сказочный патруль» и более чем 60 романов различных жанров

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