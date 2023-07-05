В Москве успешно прошли исторические торги VLADEY RUSSIA

Впервые в своей 10-летней истории аукционный дом VLADEY представил на торги полный срез отечественного искусства, от икон до произведений современников. Общая сумма продаж составила € 1 433 412 с учетом комиссии VLADEY — рекордный результат, с ценовыми рекордами. Аукцион прошел в формате живых торгов с участниками в зале и онлайн, а за лоты развернулась нешуточная борьба.

Новые для аукционного дома направления — соцреализм и иконы, привлекли новых покупателей и коллекционеров. Рекордсменом торгов — € 312 500 — стал лот «Царские врата» — редчайшая икона третьей четверти XVII века из коллекции Александра Липницкого, собирателя русской иконы и со-основателя рок-группы «Звуки Му». Еще один шедевр из этого собрания — икона последней четверти XVII века «Покров Богоматери», происходящая из Вологодских земель ушла за € 100 000. Все цены учитывают комиссионные аукциона.

Из шедевров соцреализма за € 187 500 ушла графическая работа Александра Дейнеки 1927 года «Боксеры», превысив эстимейт в 7 раз и став самым дорогим произведением искусства ХХ–ХХI веков, проданным вечером 4 июля на торгах VLADEY RUSSIA.

«Продано!» прозвучало на сумме в € 68 750 на лотах 35 и 36 — Семён Файбисович «Ирвинг Плейс ночью из цикла “Негативы”» 1990 года и Георгий Гурьянов «Теннисистка» 1996–1997 годов. В два раза превысил эстимейт холст Ивана Разумова «Счастливая Москва» 2023 года — молоток аукциониста Владимира Овчаренко ударил на сумме в € 37 500.

В разделе советской фотографии самая высокая цена была установлена на работу Александра Родченко «Утренняя зарядка» — € 25 000, в два раза превысив эстимейт.

Успех на торгах VLADEY RUSSIA ждал художников новой генерации — работа Леонида Цхэ «Черная туча» и легендарные «Руины индустриального» Владимира Логутова ушли за € 30 000.

«Великолепный результат аукциона говорит о высоком интересе наших коллекционеров к настоящим шедеврам отечественного искусства. VLADEY нашел и предложил их. Ответ был краток: «Мы за ценой не постоим». У нашего рынка искусства большие перспективы, будем стараться удерживать лидерство на нем», – говорит Владимир Овчаренко.

Илья и Эмилия Кабаковы. Альбом для раскрашивания, 2011. Литография на бумаге Super Alfa (14 листов), 29.5 x 40 см (каждая часть), тираж 25 + 5 авторских экземпляров (#9/25)

Александр Дейнека. Боксеры. 1927

Александр Родченко. Утренняя зарядка. 1932

Алексей Каллима. Считай, что тебе повезло. 2012

Аркадий Пластов. Без названия. Середина 1950-х годов

Валерий Кошляков. Стена. 1991

Владимир Токарев. У ручья. 1956

Владислав Мамышев. Монро Монро и Джо Ди Маджо. Начало. 1990

Дмитрий Шабалин. Маска. Swarovski. 2019

Иван Чуйков. Золотые врата. 1993

Иван Шагин. Метательница копья. 1930-е годы

Константин Богаевский. Киммерия. 1909

Михаил Дольяновский. Без названия. 2023

Надежда Удальцова. Портрет внучки. 1952

Семен Файбисович. Ирвинг Плейс ночью. Из цикла «Негативы»

Сергей Шестов. Певица. 2004

Спас. Традиция Оружейной палаты. Конец XVII - начало XVIII вв.

Царские врата. Архангельское Поморье. Третья четверть XVII века

Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре. Север. Первая треть XVIII века

Юрий Фролов. Регата. 1965

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