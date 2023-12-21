Олег Цуриков стал лучшим журналистом 2023 года по версии журнала «RB»

18 декабря в Москве прошла XI торжественная церемония награждения глянцевого издания «RB» - «ИТОГИ ГОДА - 2023»

Организаторами премии вот уже много лет являются продюсерский центр «Royal Birds» в лице основателя премии Натальи Шабатько и компания «Milena Deinega Produсtion» в лице Генерального продюсера премии Милены Дейнега.

Ежегодно на грандиозное мероприятие съезжаются самые успешные и талантливые люди России и Зарубежья. Победителями премии стали предприниматели из различных сфер деятельности, именитые спортсмены, деятели искусств, люди из сферы модной индустрии и шоу бизнеса. Премия прошла под патронатом Комитета Поддержки Программ Президента Российской Федерации В.В. Путина в сфере культуры, науки, медицины, образования и промышленности России, в лице Журавлевой Н.А.

Российский журналист, руководитель пресс-центра Информационного агентства Национальная служба новостей и пресс-службы фестиваля мультиформатной музыки «Нашествие» Олег Цуриков был награжден в номинации – «Лучший Журналист России».

«Для меня это большая честь, получить столь громкую номинацию. Я считаю, что каждый журналист – он лучший! И эта награда достается не только мне, но и всей команде супер профессионалов, с которыми я работаю. В профессии я уже 12 лет, сложно сказать много это или мало, но точно могу сказать, что каждый год приносил свои плоды. Когда твой эфир даёт некий импульс и решает проблемы – это и есть победа».