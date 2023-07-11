Эксперты обсудили, нужен ли современный паблик-арт москвичам, девелоперам и городу

6 июля при поддержке группы «Самолет» прошел митап арт-индустрии, организованный Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития г. Москвы. На неформальной встрече обсудили влияние искусства на современный облик столицы и инструменты, благодаря которым художники, дизайнеры и архитекторы, а также бизнес и власти города формируют эстетичное городское полотно и культурную среду для всех жителей.

По мнению экспертов, в Москве должно быть место современному искусству, необычному паблик-арту, которые вызывают интерес людей и объединяют их. Территориальный директор «Самолет Москва» Никита Шувалов в своем выступлении поделился результатами опроса москвичей, которые подтвердили высокий спрос горожан на арт-объекты. Так, 88% участников опроса выразили уверенность в необходимости таких объектов в городе, поскольку они являются важными элементами городской и районной среды, могут стать локальными символами и местами притяжения для жителей. Наиболее востребованы москвичами функциональные арт-объекты с удобными зонами отдыха – их выделили 83% опрошенных. 60% горожан нравятся элементы, которые можно использовать как укрытие от непогоды – различные перголы, навесы, беседки. 47% участников опроса подчеркнули особую эстетику авторских скульптур, 36% – нравятся граффити, а еще 30% хотели бы видеть в городе эффектные световые инсталляции.

«Паблик-арт делает городское пространство более интересным, дружелюбным и стимулирует развитие городского туризма, а также повышает спрос на наш продукт. Это выигрышная история и для жителей, и для бизнеса», - заключил Никита Шувалов.

Для компании «Самолет» первым шагом на территорию искусства стал совместный с Агентством креативных индустрий проект «Арт-фабрика», цель которого – выбрать современный паблик-арт для трех кварталов девелопера – «Верейская 41», «Заречье Парк» и «Остафьево».

По словам заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Людмилы Цой, «успешно запущена программа переосмысления городской среды «Арт-фабрика», где заказчиками выступают крупные столичные компании. Они налаживают коммуникацию с галереями, архитектурными и дизайн-бюро для дальнейшей разработки нестандартных арт-решений для задач бизнеса».

Также в митапе участвовали управляющий партнер и куратор «Галереи на Елоховском», руководитель и основатель архитектурного бюро «Marianna Petrenko» Марианна Петренко, куратор направления «Современное искусство» и руководитель юнита «Art Вышка» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, коллекционер и организатор выставок современного искусства, телеведущий на канале «Россия-К» Пьер-Кристиан Броше, другие приглашенные гости и представители СМИ. Модератором встречи выступила основательница Центра современного искусства ВИНЗАВОД Софья Троценко. АКИ регулярно инициирует встречи арт-индустрии, чтобы оставаться в курсе актуальных запросов со стороны креативного сообщества и отвечать релевантными мерами поддержки.

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