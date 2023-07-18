Ольга Павловец впервые появится на экране вместе с бывшим мужем Иваном Шибановым

Актеры и бывшие супруги вместе снимаются в продолжении детективного сериала «Пианистка» канала ТВ Центр.

Съемки третьего сезона проходят сейчас в Москве и Московской области, и в картине ожидаются значительные изменения в актерском составе. В главных ролях по-прежнему Евгения Лоза и Иван Жидков. А вот во второстепенных ролях большие перемены: телезрители уже не смогут увидеть экстравагантную парочку Марата Башарова и Людмилы Артемьевой, однако их ждет встреча с другими известными и любимыми актерами – Александром Яцко, Иваном Косичкиным, звездой «Ворониных» Екатериной Волковой, а также Иваном Шибановым и Ольгой Павловец. Кстати, Иван и Ольга – бывшие супруги, вместе воспитывают сына Макара, и это их первая совместная киноработа.

Напомним, что главная героиня сериала – пианистка Мария, обладающая способностью сразу же распознавать ложь, и когда убивают ее жениха, этот дар помогает ей в собственном расследовании происшествия. Вскоре девушка находит новую любовь в лице героя Ивана Жидкова и продолжает помогать полиции в расследовании преступлений. На этот раз Маша не только поможет найти виновного, но и попытается разгадать тайну своего дара.

Также в Москве и области в полном разгаре идут съемки 3 и 4 сезонов детективного сериала «Соколова подозревает всех» с Ириной Рахмановой в главной роли. Следователя Ульяну Соколову в ее исполнении ждут новые, странные и сложные, не похожие друг на друга преступления. Ожидаются и перемены в личной жизни следователя….

В ролях также - Алексей Матошин, Екатерина Вуличенко, Алексей Барабаш, Алексей Секирин и Екатерина Семенова.

Оба сериала планируются к выходу в осеннем ТВ-сезоне на канале ТВЦ.

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