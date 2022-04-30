ПРЕМЬЕРА! «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» и «Тру и Радужное королевство» – анимационные сериалы покажут 2 мая

2 мая зрителей телеканала «СуперГерои» ждут сразу две премьеры анимационных сериалов: «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» и «Тру и Радужное королевство».

Захватывающий сериал для мальчишек 6-10 лет любителей Супер гонок и супергероев «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» можно увидеть с 18:30 до 19:00. Производство – Южная Корея. Режиссёр — Юн Джун Ли.

Ближайшее будущее. Крупная корпорация JH Motors создает высокотехнологичные автомобили с искусственным интеллектом Вочкар. Турниры с участием Вочкар завоевывают мировую популярность. Главный герой Джино со своим автомобилем Блювилл входит в Боевую Лигу и мечтает о победе, однако ему противостоит секретная организация «Черная тень» с Монстр Кар. Джино сделает все, чтобы защитить свой город и все Вочкары в мире. Ключ на старт и вперед! Самое интригующее приключение супергероя Джино начинается! Малышей ждут увлекательные гонки, победы и поражения, интриги и супергаджеты, и настоящая дружба между человеком и машиной!

Вторая премьера мая — «Тру и Радужное королевство» – динамичный и красочный сериал, сказочный подарок для девочек, обожающих волшебство и магию, яркие персонажи девочек-супергероев – в эфире с 17:00 до 18:00.Производство – США– Канада. Режиссёры – Джеми Уитни, Харольд Харрис.

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают трудности, остается одна надежда на Тру и её лучшего друга – кота Бартлби. Только супергероиня Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Радужном Королевстве.

Официальный сайт телеканала «СуперГерои» http://supergeroi-tv.ru .

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