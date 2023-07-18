В Казахстане завершились съемки восточного блока сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино.

Съемочная группа во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко проделала огромную работу на съемках в Казахстане. Один из блоков был снят в декорациях крепости Номад, которая была построена в 2004 году для фильма «Кочевник». Художники фильма «Финист. Первый богатырь» отремонтировали стены крепости и построили вокруг них невероятно красивый, но реалистичный город Центральной Азии, будто с картин Василия Верещагина.

В центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) и помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли.

Дмитрий Дьяченко, режиссер:

– Это была одна из самых эмоционально-ярких поездок за всю мою творческую деятельность. В Казахстане природа невероятной красоты и разнообразия. Мы постоянно привыкали к погодным условиям – могли два или три дня снимать в холодной, ветреной степи, а затем перемещаться в жаркую пустыню. За одну долгую поездку (больше месяца) мы были в 6 абсолютно разных по атмосфере местах.

Кирилл Зайцев, актер:

– Я никогда до этого не был в Казахстане и был приятно удивлён разнообразием казахской природы. Пейзажи были такой красоты, что иногда казалось, что ты видишь не настоящую природу, а обои рабочего стола на компьютере. Это было действительно настоящее путешествие – серьезная экспедиция, которую совершила вся наша съемочная группа. Путешествие, которые совершают и наши герои в фильме.

Юлия Пересильд, актриса:

– У нас невероятная группа. Помню, была одна смена, очень сложная физически – ветер, песок, холод. Но, несмотря на это, я с наслаждением наблюдала за тем, кто и как существовал в эту ночь. Было приятно видеть, как все друг друга подбадривают, греют, заботятся, не унывают, не ругаются, хотя иногда очень хочется. Для меня такие смены – одна из причин, почему я так люблю киношников и съемки в кино. Безмерно благодарю всю группу за этот опыт!

Сергей Лавыгин, актер:

– Не могу сказать, что я большой поклонник долгих киноэкспедиций, поэтому ехал в Казахстан с некоторой настороженностью. Может быть это и уберегло меня от идеальных ожиданий и, как следствие, разочарований. В итоге всё прошло прекрасно. Казахстан оказался очень гостеприимным. Было много необычных, красивых локаций. Уверен, что это добавит нашему фильму атмосферы волшебства и произведет впечатление на зрителя.

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