«Омар в большом городе»: премьера нового сезона

Онлайн-кинотеатр KION представил третий сезон колоритной комедии «Омар в большом городе». В продолжении популярного сериала о приключениях добродушного дагестанца по имени Омар сыграют Омар Алибутаев, Олег Верещагин и Анастасия Байкаева.

«Омар в большом городе» — история о приключениях доброго и искреннего дагестанца, который пытается выжить в большом городе и сберечь свою любовь. Однако действие нового сезона начинается не в Москве, а в Дагестане.

Влюбленный кавказец Омар привозит свою девушку Асю в Дагестан на свадьбу друга. Во время прогулки, ее по кавказской традиции похищают. Омар выручает Асю из плена, но та уверена: он подстроил похищение чтобы впечатлить ее. Она возвращается в Москву и прекращает общение.

Безответная любовь вгоняет Омара в тоску и депрессию. Хорошо, что его верный друг Олег начал подрабатывать психологом и готов избавить друга от страшной хандры. Однако ни терапия, ни разговоры по душам, ни авторские методы не помогают — нужно срочно возвращать любимую. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое: дарить дорогие подарки, решать проблемы с полицией, заключить сделку с врагом, и даже фиктивно жениться.

Сегодня «Омар в большом городе» — это целая вселенная, в которой есть и свой полнометражный фильм «Омар в большом кино». В нем герой показал себя с новой стороны, помог восстановиться одной семье и нашел настоящего друга в лице маленькой девочки, мечтающей о том, чтобы ее родители были вместе.

«В третьем сезоне «Омара в большом городе» перед героем стоят новые трудности. Выясняется, что Омар — не единственный в мире человек, которому нравится Ася. Оказывается, их очень много! И зрителям будет интересно понаблюдать, как Омар воюет за сердце Аси, защищает ее и спасает от кавказских ухажеров. В характере моего героя не произошло каких-то глобальных изменений, он все такой же упрямый, наивный, смотрящий вперед человек, который пытается найти себя в большом городе», – рассказывает актёр Омар Алибутаев.