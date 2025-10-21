«Красавица»: фильм о спасении животных в Ленинградском зоопарке выходит в прокат

Кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит фильм «Красавица» — основанную на реальных событиях вдохновляющую историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия».

Съемочная группа старалась бережно относиться к отображению прошлого. Режиссер фильма Антон Богданов рассказал, что команда стремилась сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. По его словам, большую работу они провели совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками.

У ленты впечатляющий актерский состав: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, а Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе Красавице и другим животным пережить тяжелые блокадные годы. Мария Аронова подарила свой голос Красавице.

«Сценарий «Красавицы» попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма – в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, – это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария – история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили», — рассказал режиссер Антон Богданов.