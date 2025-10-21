Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Красавица»: фильм о спасении животных в Ленинградском зоопарке выходит в прокат

«Красавица»: фильм о спасении животных в Ленинградском зоопарке выходит в прокат

T1
By T1
87
Бегемот Красавица в Ленинградском зоопарке в годы ВОВ
Фото: @Загадочный Петербург, dzen.ru

Кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит фильм «Красавица» — основанную на реальных событиях вдохновляющую историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия».

Съемочная группа старалась бережно относиться к отображению прошлого. Режиссер фильма Антон Богданов рассказал, что команда стремилась сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. По его словам, большую работу они провели совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками.

У ленты впечатляющий актерский состав: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, а Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе Красавице и другим животным пережить тяжелые блокадные годы. Мария Аронова подарила свой голос Красавице.

«Сценарий «Красавицы» попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма – в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, – это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария – история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили», — рассказал режиссер Антон Богданов.

Предыдущая статья
Ивана Никифорчина посвятили в горцы во время гастрольного тура МГАСО
Следующая статья
Тусовка Радио DFM собрала полный зал в VK Gipsy

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru