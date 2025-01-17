Трогательная семейная комедия «Симона и Мистер Скунс»

Фильм «Симона и Мистер Скунс» – трогательная семейная история про маленькую девочку, которая оказалась в мегаполисе, прожив всю жизнь на бабушкиной ферме.

Симона привыкла жить на ферме среди природы и домашних животных. Но пришло время переезжать в столицу к дяде Филиппу – он задумал написать величайшую оперу на свете, но к нему никак не приходит вдохновение. Любопытная Симона узнает, что однажды дядя упустил любовь всей жизни – и теперь она во что бы то ни стало попытается помочь Филиппу вернуть потерянные чувства. А главными помощниками Симоны в этой непростой миссии станут ее верные четвероногие друзья, среди которых даже скунс!

Семейная комедия «Симона и Мистер Скунс» — канадский фильм режиссера Яна Лануетта Тургеона, известного по сериалу «Хроника эпидемии». В картине снялись такие актеры как Антуан Бертран («2+1»), Эллен Дэвид («Бруклин») и Бенуа Гуэн («Антигона»).