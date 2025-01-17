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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Трогательная семейная комедия «Симона и Мистер Скунс»

editor
By editor
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симона-и-скунс
Фото предоставлено пресс-службой Кинокомпании «Пионер»

Фильм «Симона и Мистер Скунс» – трогательная семейная история про маленькую девочку, которая оказалась в мегаполисе, прожив всю жизнь на бабушкиной ферме.

Симона привыкла жить на ферме среди природы и домашних животных. Но пришло время переезжать в столицу к дяде Филиппу – он задумал написать величайшую оперу на свете, но к нему никак не приходит вдохновение. Любопытная Симона узнает, что однажды дядя упустил любовь всей жизни – и теперь она во что бы то ни стало попытается помочь Филиппу вернуть потерянные чувства. А главными помощниками Симоны в этой непростой миссии станут ее верные четвероногие друзья, среди которых даже скунс!

Семейная комедия «Симона и Мистер Скунс» — канадский фильм режиссера Яна Лануетта Тургеона, известного по сериалу «Хроника эпидемии». В картине снялись такие актеры как Антуан Бертран («2+1»), Эллен Дэвид («Бруклин») и Бенуа Гуэн («Антигона»).

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