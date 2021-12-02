ОМК поддержала восстановление уникального памятника времени императора Петра III

Объединенная металлургическая компания (ОМК) выступила партнером выставки «Российская империя», открывшейся в Государственном историческом музее в Москве. Она посвящена 300-летию с момента провозглашения царя Петра Алексеевича «Императором Всероссийским». Продлится до 1 марта 2022 года.

Мундир императора Петра III по форме полковника лейб-гвардии конного полка (в центре), отреставрированный при поддержке ОМК

На выставке представлено 400 музейных предметов, большая часть из которых экспонируется впервые. Среди них – мундир императора Петра III по форме полковника лейб-гвардии конного полка. Полугодовая реставрация этого уникального памятника XVIII века прошла благодаря поддержке Объединенной металлургической компании и фонда «История Отечества». Одним из ярких экспонатов выставки является реплика главных императорских регалий – Большой Императорской короны, специально предоставленной на выставку Гохраном России. Специальный раздел выставки посвящен людям империи: дворянам, купцам, священникам, рабочим, крестьянам – тем, чьими трудам, усилиями, волей и талантом строилось государство.

Торжественное открытие выставки состоялось 1 декабря. В нем приняли участие директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, президент ОМК Наталья Еремина, партнеры музея, ученые-историки, представители культурного и музейного сообществ.

«Три века назад, одержав победу в Северной войне, Россия вошла в круг великих европейских держав, империй. Петр Великий и его последователи смогли создать устойчивую систему управления государством. При этом всесословная идея служения Отечеству объединила самые разные этносы и конфессии. Эти два века имперской истории России имеют большое значение в укреплении российского государства и формировании национального самосознания», – отметил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Российская империя просуществовала почти 200 лет и сыграла огромную роль в мировой истории. Могущество государства укреплялось деяниями его правителей, а также волей, трудом, талантом, героическими усилиями и немалыми тяготами их подданных, – сказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. – Реализовать такой сложный проект как выставка без поддержки партнеров невозможно. Спасибо за участие в жизни музея, в выставочных и издательских проектах».

«Мне очень приятно, что нам выпала честь поддержать проведение нового значимого выставочного проекта в Государственном историческом музее. Становление империи всегда связано с прогрессом. Благодаря стремлению Петра Великого и его последователей к силе и процветанию России, в середине XVIII века в стране строятся горно-металлургические заводы. Сейчас в составе ОМК есть два памятника тем событиям – два завода: в Нижегородской области и Республике Башкортостан. Их деятельность насчитывает уже более 260 лет, и сегодня они так же, как и в трех прошлых веках, – в числе лидеров отрасли. История предприятий ОМК – это неотъемлемая часть большой истории нашей страны», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

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