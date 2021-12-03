«Эрьзя-Центр». В Москве появилось новое пространство культуры

30 ноября 2021 года в Москве состоялось открытие культурного пространства «Эрьзя-центр» — новой выставочной площадки в Даниловском районе Москвы.

Открытие центра было инициировано Международным фондом искусств имени Эрьзи в рамках празднования 145-й годовщины со дня рождения выдающегося российского скульптора Степана Дмитриевича Нефедова-Эрьзи.

Арт-пространство занимает историческое здание 1934 года по адресу Автозаводская улица, дом № 1.

Разрабатывая проект реконструкции, организаторы ставили одной из приоритетных задач сохранение оригинального облика постройки стиля позднего конструктивизма. По завершении масштабных реставрационных работ во внутреннем помещении сохранены аутентичные колонны с кирпичной кладкой, лестничные марши, напольная плитка, соединяющая площадки. При этом центр получил современно оборудованный выставочный зал площадью более 200 м².

В постоянной экспозиции центра представлена коллекция, собранная в течение пятнадцати лет работы экспертами и реставраторами Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи, в ней представлены уникальные слепки, оригиналы которых находятся в частных российских и зарубежных коллекциях и играют важную роль в вопросе популяризации творчества мастера и сохранении его наследия. Среди них статуя Иоанна Крестителя, портрет Орасио Кироги, «Человек из Чако», «Отрешенный», Санта Тересита и многие другие работы, появление в коллекции которых связано с удивительными историями, охватывающими разные страны.

Одной из жемчужин коллекции стала новая, ранее неизвестная работа Эрьзи, приобретенная по инициативе президента фонда Журавлева Михаила Константиновича специально к открытию центра и получившая название «Девочка из Филадельфии». Работа относится к аргентинскому периоду творчества скульптора, выполнена из дерева кебрачо в 1938 году.

Также, помимо постоянной экспозиции на территории «Эрьзя-центра» будут проходить временные выставки, лекции, мастер-классы, концерты.

Вся актуальная информация об экспонатах и выставках, запланированных в центре, доступна на сайте Международного фонда искусств Эрьзи.

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