Оммаж великому трио: Три тенора в концерте «Легендарные арии»

Три итальянских солиста – Маттео Маччиони, Массимилиано Писапия и Айван Де Фабиани – выступают на крупнейших оперных сценах мира. В их числе: миланский театр Ла Скала, Арена ди Верона, Немецкая опере в Берлине, Венская государственная опера. В апрельском концерте певцы соберутся в Москве, чтобы представить оммаж великому теноровому трио, в составе которого выступили Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Слушателям этого вечера будет представлена программа первого легендарного концерта трех теноров, состоявшегося в Риме в 1990 году.

Звездные солисты и Российский национальный оркестр под управлением маэстро Алессандро Дагостини исполнят шедевры оперной классики, неаполитанские песни и популярные шлягеры. Прозвучат ария Nessun Dorma из оперы Пуччини «Турандот», неаполитанская песня Santa Lucia и мексиканская Granada, La Donna e Mobile из оперы Верди «Риголетто», O Sole Mio и другие мелодии. Завершит программу завоевавшее популярность миллионов зрителей попурри, составленное из всемирно известных хитов.

Где? Московский Международный Дом Музыки.

Когда? 14 апреля 2023 года. Начало в 19.00.

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