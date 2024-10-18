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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыкиТаня Шаманина выпустила в свой день рождения трек «Как ты любил»

Таня Шаманина выпустила в свой день рождения трек «Как ты любил»

editor
By editor
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таня шаманина

Таня Шаманина — яркая самобытная вокалистка, с уникальным голосом, неповторимым и узнаваемым стилем исполнения. Ее талант безграничен, певица выпускает хит за хитом, и активно покоряет просторы шоу-бизнеса.

Сегодня, 18 октября в свой день рождения певица Таня Шаманина презентовала трек «Как ты любил».

«Каждая девочка в отношениях видит мир таким, каким его придумала и этот мир она хочет создать, чтобы ей и её любви в том мире было легко и хорошо …и бабочки! Трек о том, о чём девочка не скажет вслух. Образ песни я списала с одной влюблённой пары, но каждый в этом сюжете сможет увидеть себя», — комментирует певица.

Трек доступен на всех цифровых платформах.

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