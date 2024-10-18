Таня Шаманина выпустила в свой день рождения трек «Как ты любил»

Таня Шаманина — яркая самобытная вокалистка, с уникальным голосом, неповторимым и узнаваемым стилем исполнения. Ее талант безграничен, певица выпускает хит за хитом, и активно покоряет просторы шоу-бизнеса.
Сегодня, 18 октября в свой день рождения певица Таня Шаманина презентовала трек «Как ты любил».
«Каждая девочка в отношениях видит мир таким, каким его придумала и этот мир она хочет создать, чтобы ей и её любви в том мире было легко и хорошо …и бабочки! Трек о том, о чём девочка не скажет вслух. Образ песни я списала с одной влюблённой пары, но каждый в этом сюжете сможет увидеть себя», — комментирует певица.
Трек доступен на всех цифровых платформах.