«Он жил сердцем и без остатка дарил себя окружающим», – в Москве пройдет вечер памяти Рената Ибрагимова

19 ноября в 15.00 в Татарском культурном центре Москвы состоится вечер памяти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.

Писатель, художник, поэт, общественный деятель, муж, отец – организаторы вечера приглашают узнать о многогранности личности Рената Исламовича через его песни, фильмы, картины и фотографии. «Он жил сердцем и без остатка дарил себя окружающим. Ренат был одарен щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям», – вспоминают его близкие.

О яркой, неповторимой жизни легендарного артиста на вечере расскажут его родные, друзья и коллеги – известные деятели культуры и искусства. В мероприятии примут участие народный артист России Эммануил Виторган, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, народные артисты России Сергей и Николай Радченко, заслуженный артист Российской Федерации Бари Алибасов. Будут показаны отрывки из фильмов, где Ренат Ибрагимов выступал в роли актера и продюсера. В этот вечер со сцены прозвучат песни в исполнении известных артистов, среди которых заслуженный артист России Феликс Царикати, народный артист России Владимир Девятов, солист Государственного академического Большого театра, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Гали, заслуженный артист России Владимир Кудашев, заслуженный артист РСФСР Заур Тутов, певец и композитор Александр Айвазов, участница телевизионных проектов «Голос», «Один в один» Мари Карне и другие. В фойе гости вечера смогут ознакомиться с фотовыставкой.

В 30 лет Ибрагимов стал народным артистом РСФСР, миновав звание «Заслуженного». Эта уникальная история часто упоминается в публикациях о Ренате Исламовиче. Народный артист РСФСР, маэстро искусств Молдавии, народный артист Татарской АССР, народный артист Каракалпакской АССР, народный артист Карачаево-Черкесии – Ибрагимов пел на разных языках. Многим знакомы популярные песни в его исполнении: «Наш город», «Что так сердце растревожено», «Лада», «Мне хорошо с тобой», «В краю магнолий», «Шагает солнце по бульварам». Репертуар «татарского соловья» включал не только народные и эстрадные композиции, но и оперные партии в спектаклях «Князь Игорь», «Кармен», «Фауст», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Особое место в творчестве артиста занимали татарские народные песни и сочинения татарских композиторов.

Ренат Ибрагимов принимал активное участие в общественной жизни татар столицы. Долгие годы он возглавлял культурное направление в Автономии татар Москвы. При его личной поддержке проходили многие значимые мероприятия.

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