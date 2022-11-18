Фестиваль «Корейские краски московской осени» открывается в МГУ им. М.В. Ломоносова

21 ноября в МГУ имени М.В. Ломоносова Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) проводит открытие фестиваля «Корейские краски московской осени», посвященного культурным связям между Россией и Республикой Корея.

В открытии фестиваля примут участие: руководство Московского государственного университета; представители Посольства Республики Корея, Корейской туристической организации; Корейского фонда, Общероссийского объединения корейцев, известные российские дипломаты, спортсмены и артисты.

В программе: приветствия организаторов и почетных гостей, открытие выставки, выступления профессиональных артистов и студентов факультета, старт конкурса видеороликов, посвященных корейской культуре и местам в Москве, связанным с Кореей.

По итогам конкурса компетентное жюри, в состав которого, вошли известные деятели культуры, выберет самые яркие и оригинальные работы, авторов которых ждут интересные призы.

В рамках фестиваля будут проведены лекции о культуре и связях России и Кореи, мастер-класс по каллиграфии, заседания киноклуба.

За минувшие 30 лет наши страны сумели накопить масштабный опыт успешного сотрудничества в области культуры. В Корее и России ежегодно проходили значимые культурные мероприятия, гастроли, проводились фестивали российской и корейской культуры, причем самые разнообразные – от национальной кухни до фольклорных праздников, объединяющих народные коллективы.

Факультет является активным участником корейско-российского культурного сотрудничества. В программу обучения студентов факультета с 2014 года входит обязательный учебный курс «Искусство Кореи», «Культура и традиции Кореи» и факультатив по корейскому языку.

В 2018 году на базе факультета был основан Научно-образовательный Корейский Центр. Его задача — передать студентам факультета и других факультетов МГУ знания и навыки корейского языка, познакомить с культурой, историей, экономикой, традициями и реалиями современного корейского общества. При поддержке Научно-образовательного Корейского центра прошел ряд выставок и мероприятий, посвященных искусству, культуре и спорту Кореи: акция в поддержку российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх Пхёнчхан – 2018; научно-образовательный проект «Путешествие в Страну утреней̆ свежести»; проект факультета «Культурные символы Кореи», который̆ вошел в официальную программу Перекрестного года Россия-Корея. Состоялось открытие выставки корейской̆ литературы «Удивительный мир литературы Страны утреней̆ свежести», давшей старт онлайн-фестивалю «Девять мостов культуры». Перед студентами с лекциями выступили видные ученые-корееведы, российские и корейские дипломаты.

Фестиваль «Корейские краски московской осени» проводится при содействии Московского представительства Национальной организации туризма Кореи и Московского офиса Корейского фонда.

Открытие фестиваля состоится 21 ноября в 13 часов в библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ по адресу: Ломоносовский проспект д. 27 корп.4.

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