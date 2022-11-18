Библиотеки Московской области примут участие в международном арт-фестивале, посвященном 85-летию Владимира Высоцкого

30 ноября завершается прием заявок от библиотек о включении своих мероприятий в календарь V Международного арт-фестиваля «Я только малость объясню в стихе», посвященного 85-летию Владимира Высоцкого.

Чтобы присоединиться к всенародному чествованию известного русского поэта, барда и артиста и обозначить свою библиотеку на карте фестиваля, необходимо заполнить форму и предоставить краткую информацию о соответствующем мероприятии.

В 2023 году арт-фестиваль «Я только малость объясню в стихе» станет одной из крупнейших межрегиональных площадок празднования юбилея Владимира Высоцкого. Мероприятия объединят поэтов, художников и музыкантов из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основные события фестиваля пройдут в Новосибирске и Новосибирской области, но к ним уже присоединились тысячи библиотек и мемориальных музеев поэта из Республики Алтай, Московской, Кировской областей, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Пскова, Калуги, Саранска, Пензы, Майкопа, Иркутска, Петрозаводска и многих других городов. Впервые в фестивале примут участие библиотеки из Болгарии и Казахстана.

Связаться с организаторами и задать вопросы можно по электронной почте artcol1@mail.ru или по телефону +7 (951) 372-61-88 (Наталья Петровна Стригунова).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.