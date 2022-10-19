«Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого»

Он женился лишь однажды, но много раз изменял жене и почти на пять лет уходил из семьи. Его жизнь – увлекательный сериал, за которым пристально следят верные поклонницы. Убежденный католик уверен в том, что семья – основа жизни общества. Но без свободных отношений обойтись так и не смог.

Талантливый, дерзкий, ироничный хулиган и покоритель женских сердец. На его фильмах выросло не одно поколение по всему миру.

В детстве Челентано звали «босоногое землетрясение» за неугомонный характер. Адриано быстро повзрослел. После смерти отца ему пришлось начать работать, чтобы помогать матери. Сотрудник типографии, курьер, сантехник, часовщик – он брался за любой труд. Улица и сомнительные компании во многом сформировали его характер. От миланских подворотен ему достались резкость, грубость и дерзость. По утрам он слушал рок-н-ролл и выпивал чашку кофе с кусочком сливочного масла. Говорят, эту необычную привычку музыкант сохранил до сих пор.

В 15 лет он с друзьями организовал группу «Рок Бойз», подражал Джерри Льюису и Элвису, на дискотеке встретил девушку Милену и влюбился. В 1961 году группа заняла второе место на Музыкальном фестивале в Сан-Ремо, Адриано стали приглашать на съемки в кино. Быстрая слава вскружила юноше голову. Он не мог справиться с настойчивостью поклонниц и отвечал им взаимностью. На съемках ленты «Какой странный тип» Челентано увлекся партнершей Клаудией Море. Сначала девушка твердо отказывала. Но все решил несчастный случай. Актриса пролила воду на провода, взорвались плафоны, и осколки порезали лицо Адриано. Актер не растерялся и снова пригласил Клаудию на свидание. Ей пришлось согласиться. В июле 64-го они тайно расписались в 3 часа ночи в неприметной церкви за городом. А пока Челентано стоял у алтаря с Клаудией, дома его ждала невеста Милена. О свадьбе своего жениха она узнала из газет.

Всю жизнь Клаудиа умело сочетала обязанности матери, менеджера музыкальной студии и пиар-агента. Провокации и скандалы стали залогом успеха продвижения ее мужа.

Съемочная группа программы «Они потрясли мир» побывала в родных местах итальянского мэтра и записала эксклюзивные интервью с людьми, которые помнят Челентано с детства. Мы отыскали его первую квартиру, где поселилась звездная чета Челентано сразу после свадьбы.

Как артисту чудом удалось избежать смерти в детстве и зачем он бросался под поезд? Почему в одном человеке могли уживаться вечный любовник и убежденный семьянин? Из-за чего все женщины – и жена, и многочисленные любовницы – его всегда прощали? Кем была самая знаменитая любовница, и как он ее обманул? Кто придумал артисту дерзкий образ мачо и хулигана? Как его супруга зарабатывала на неверности певца и на какие аферы решалась, чтобы сделать мужа популярным? В чем заключается магия мужского обаяния Челентано? И был ли на самом деле счастлив итальянский хулиган?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого» в пятницу, 21 октября, в 00:10 на Пятом канале.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.