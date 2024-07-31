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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Аль Пачино. Тайны крестного отца»

editor
By editor
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аль пачино - крестный отец

Аль Пачино — легенда мирового кино. За мастерские перевоплощения его прозвали Дьяволом. Во время работы над каждым фильмом актер так сильно вживался в роль, что часто оказывался на волосок от смерти! Но к этому он относился совершенно спокойно. Поскольку сама жизнь «главного гангстера Голливуда» очень похожа на боевик с лихо закрученным сюжетом.

Детство в самом неблагополучном районе Америки, драки и криминальные разборки. Пачино начал курить и употреблять алкоголь еще в младших классах. А в подростковом возрасте впервые был арестован.

Такое поведение, как считают специалисты, — следствие психологической травмы, полученной в детстве. Альфредо появился на свет в Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Италии. Его родители, Роза и Сальваторе, постоянно ругались, били посуду, часто дело даже доходило до драки. И все это на глазах маленького сына!

Вскоре брак распался. Женщина вместе с сыном переехала к своим родителям в Южный Бронкс – один из самых криминальных районов Америки. Роза Пачино была в ужасе от поведения сына. И мысленно похоронила его. В те времена молодые люди в Бронксе умирали либо в перестрелках, либо от передозировки.

Альфредо спасло увлечение театром. В подростковом возрасте он увидел чеховскую «Чайку». Спектакль произвел на юношу такое сильное впечатление, что Пачино решил стать актером. А еще — на всю жизнь влюбился в русскую культуру.

Путь к мировому признанию был очень долог. Аль безуспешно ходил на многочисленные кастинги, параллельно работал грузчиком, официантом, почтальоном и разнорабочим. Лишь в 26-летнем возрасте он смог, наконец, успешно пройти прослушивание в театральную студию. Его взял под свое крыло легендарный Ли Страсберг, который обучал студентов по системе Станиславского.

Постепенно Пачино начали приглашать и в кино. Первые роли были эпизодическими. А потом в его жизни появился «Крестный отец»! После грандиозного успеха картины Аль стал настоящей звездой. Перед ним открылись все двери большого кинематографа и сердца голливудских красоток. Он заводил романы практически с каждой партнершей. Мужчина никогда не скрывал, что любит женщин, но идти на жертвы ради них не был готов. Только ради театра и кино он не задумываясь рисковал здоровьем и даже жизнью.

Аль Пачино – отец четверых детей, при этом артист никогда не был женат официально. Сейчас звезде кино уже за 80. С виду он солидный пожилой мужчина. Богатый и знаменитый. Но в душе все тот же мальчик из Бронкса, который мечтает о приключениях, но опасается гнева мамы.

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