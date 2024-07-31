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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вечеринка телеканала RUSSIAN MUSICBOX в честь дня рождения и презентации первого альбома SANDRA TOP

editor
By editor
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sandra top вечеринка по случаю дня рождения

28 июля телеканал RUSSIAN MUSICBOX провел одну из самых зажигательных вечеринок этого лета — MUSICBOX PARTY в «Мумий Тролль Music Bar», посвященную презентации альбома и празднованию дня рождения (18-летия) молодой амбициозной певицы лейбла PALLY MUSIC — SANDRA TOP.

SANDRA TOP — поп-рок исполнительница, блогер, телеведущая телеканала RUSSIAN MUSICBOX, модель, финалист муз-раскрутки на телеканале МУЗ-ТВ, а также лауреат премии «Золотой хит» в номинации «Прорыв года». Она ярко открыла вечер и исполнила лучшие песни из своего дебютного альбома.

На сцене именинницу поздравили теплыми словами и яркими номерами -суперзвезда Сергей Зверев, Анжелика Агурбаш, Istokiya, ТАЙПАН, Roma RICCI, МАНАБИ & САТОРИ, группа TOBE, POLINA CHILI, Саша Борн, Евгений Вольтов, Максим Завидия, TEYA, MEERON, Джей Мар, TASIIA, Оелана (Пацанки), Алекс Анохин, Константин Грачев, YASFUN, Дима Корсо, Мишель Дар.

Хедлайнером вечера стал специальный гость – группа ТАЙПАН, исполнившая свои зажигательные хиты, включая знаменитый трек «Луна не знает пути», который собрал более 77 миллионов просмотров. Кульминацией выступления стал подарок для именинницы: приглашение в свою группу и новый хит!

Среди приглашенных звездных гостей были замечены заслуженная артистка Анастасия Волочкова, Наталья Палинова (генеральный директор телеканалов RUSSIAN MUSICBOX и MUSICBOX GOLD), Евгений Сафронов (главный редактор информационного агентства InterMedia), Антон Трегубов (INSTASTARS), представитель «Медлайн-Сервис» Ирина Абраменко, журналисты Михаил Филимонов и Владимир Полупанов, представитель компании «Златокор» Вадим Шевченко, вице-президент и совладелец Bridge Media Федор Стрижков, дизайнер Тиана Лямова, которая подготовила образы для SANDRA TOP и сын Анжелики Агурбаш – Анастас, который подарил имениннице песню. Так что в скором времени ждем новый хит!

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