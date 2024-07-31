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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мистический фильм «Выпусти меня» представили на большом экране

editor
By editor
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выпусти меня съемочная группа

В кинотеатре «Москино Космос» прошла премьера фильма «Выпусти меня» кинокомпании «Фреш-Фильм». Главные роли в атмосферном проекте о сверхъественных событиях, которые происходят с семьей во время похода, исполнили Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы. Режиссер фильма Михаил Константинов. Дистрибьютор – кинопрокатная компания «Наше кино».

По сюжету отец вместе с сыном отправляются в поход, чтобы насладиться первозданной природой и провести время вместе. Когда они останавливаются на ночлег, мальчик начинает слышать таинственные голоса, а затем и вовсе исчезает из лагеря. В ходе долгих и отчаянных попыток отыскать сына отец встречает отшельника, живущего в лесной глуши. От него герой узнает, что лес полон древних знаков и живет по собственным законам. Получится ли у отца противостоять чарам леса, чтобы вернуть сына?

Среди гостей светской премьеры были Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы, Таша Белая, Екатерина Кобба, Илья Гуров, Григорий Погосян, Игорь Чернявый, Мария Букатарь, Надежда Гуськова, Владимир Бутенко, Евгений Михеев, Виктория Герасимова, Валерия Забегаева, Янис Политов и другие.

Перед показом фильм представила съемочная группа:

Армен Ананикян, продюсер и сценарист фильма:

«Я считаю, что проект действительно удался: молитвами, мыслями, душой и вкладом всей съемочной группы. Ребята пришли ко мне с идеей фильма, и я помог воплотить ее в жизнь. Я увидел, как горят у них глаза, и это очень важно. Ребята, вы большие молодцы. У вас действительно глаза горели, горят и будут гореть, потому что вы талантливые».

Михаил Константинов, режиссер и сценарист фильма:

«Этот проект был по-настоящему сложным. Я благодарен всей съемочной группе за то, какой фильм у нас получился. Мы ежедневно сталкивались с серьезными испытаниями, но нам всегда удавалось справиться с ними и усвоить важные уроки. Я хочу пожелать каждому зрителю найти что-то свое в этом кино и испытать некий катарсис и очищение».

Никита Еллинский, креативный продюсер, сценарист и актер фильма:

«Кино, как предмет искусства, проявляется через зрителей и в большей мере, нежели любое другое искусство, для зрителей создаётся. Если зритель испытает положительные, полезные эмоции и задумается о чем-то важном для себя, то фильм удался. Для нас это будет самым главным результатом».

Владимир Веревочкин, актер фильма:

«Кино, которое вы сегодня увидите, про погружение вглубь себя. Благодарю всю нашу съемочную группу. Не все вернулись со съемок прежними, потому что мы были в горах, а там все по-другому. Мы это сделали, так что желаю всем погрузиться внутрь себя настолько глубоко, насколько это возможно».

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