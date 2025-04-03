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ДомойМир кино«Они потрясли мир. Николь Кидман. Притворюсь твоей женой» – эксклюзивные съемки из Лос-Анджелеса!

«Они потрясли мир. Николь Кидман. Притворюсь твоей женой» – эксклюзивные съемки из Лос-Анджелеса!

editor
By editor
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NICOLE_KIDMAN
Фото © пресс-служба Пятого канала

Николь Кидман — одна из главных красоток Голливуда. В её коллекции все известные кинонаграды. У ног звезды были первые голливудские красавцы. Однако путь на вершину славы оказался полон трудностей и невосполнимых потерь.

Николь росла стеснительной и необщительной. Отец приучал дочерей к спорту и искусству. А мать считала, что им очень важно быть самостоятельными. Чтобы прибавить Николь уверенности в себе, родители отдали ее в балетную школу. Но здесь комплексы только усугубились — сверстницы дразнили Кидман за слишком высокий рост и рыжие, да еще и кудрявые волосы. Однажды будущая звезда пришла из школы в слезах и обо всем рассказала родителям. Но вместо поддержки услышала от родных: нужно быть сильнее мнения окружающих. Ребенку стало очень больно, но эту фразу она запомнила на всю жизнь.

Потом мама с папой отвели девочку в театральную студию, и это сработало – она раскрепостилась, а чуть позже появилось желание стать актрисой.

Уроки детства пошли Кидман на пользу. Уже в 15 лет она получила роль, её начали узнавать, на юную актрису посыпались предложения. Кроме выразительной внешности у нее была феноменальная память — она запоминала длинные тексты сложных драматических ролей и при прослушивании не допускала ни единой ошибки. К концу 1980-х годов девушка стала популярна в Австралии. В итоге актрису заметили и в Голливуде.

Австралийскую красотку на экране увидел Том Круз. И тут же влюбился. Он начал искать удобный повод для знакомства. В тот момент Крузу как раз подбирали партнершу для фильма «Дни грома». Том настоял, чтобы на кастинг пригласили именно Кидман.

Круз был женат, но тогда этот факт не остановил ни его, ни Николь. А через много лет актриса сама окажется в роли обманутой жены.

Актер развелся и сразу же сыграл свадьбу с прекрасной австралийкой. Пара весело проводила свободное время: они прыгали с парашютом, катались на горных лыжах. Том осыпал Николь роскошными подарками: купил ей личный трейлер для съемок, подарил частный самолёт. Но за глянцевой картинкой скрывалась совсем другая жизнь. Крузу не нужна была успешная жена. Он хотел быть лидером в отношениях, а своей спутнице отводил роль хранительницы очага. При этом Николь была готова посвятить себя семье. Больше всего на свете она мечтала стать мамой. И уже спустя несколько месяцев после свадьбы узнала радостную новость: она ждет ребенка. Правда, и эту беременность, и сам брак с голливудским ловеласом ждала трагическая развязка.

Актриса настолько тяжело переживала развод, что смогла максимально точно передать на экране боль женщины, которая решилась на самоубийство. Так Николь получила Оскара и вышла из тени Тома Круза.

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