Завершились съемки сериала «Дорогой Вилли» с Владимиром Конкиным, Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро

В Москве завершились съёмки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Проект производится компаниями «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», KION, PREMIER и РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Роли в сериале также исполнили: Сергей Марин, Алексей Розин, Владимир Конкин, Андрей Градов, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Александра Богданова, Александр Штендлер, Мариэтта Цигаль-Полищук и другие.

Игорь Прокопенко, генеральный продюсер, автор идеи, автор сценария:

«Допускаю, когда зритель посмотрит сериал, он может принять всё происходящее на экране за вымысел сценаристов — уж больно невероятными покажутся события. Однако наш “Вилли” — это тот редкий случай, когда реальная история круче самой изощрённой писательской фантазии. Чтобы это доказать, к сериалу мы делаем документальное послесловие ”Дорогой Вилли: всё так и было”, в котором самые невероятные эпизоды подтверждают реальные участники событий: Эгон Бар, Маркус Вольф, Вячеслав Кеворков, Дейв Мерфи — люди, с которыми я много лет работал, дружил и которых бесконечно снимал, понимая, что придёт время, когда их признания окажутся бесценными».

Владимир Щегольков, режиссер сериала:

«Проект “Дорогой Вилли” реализует огромные кинематографические возможности нашей страны. Съемки проходят в трех города — Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Мы сталкиваем советскую фактуры Москвы с фактурами прусского Тильзита (ныне Советск) и лакируем имперским Санкт-Петербургом. Роскошный актерский ансамбль. Мы верим, и делаем всё для того, чтобы зритель не был разочарован. Жанр политического триллера очень сложный и обязывающий нас быть точными в характерах и деталях».

Сергея Маковецкий, исполнитель роли Леонида Брежнева:

«Я согласился сниматься в проекте, потому что это интересная история с неизвестными фактами, очень хорошая группа — режиссёр, оператор, прекрасные партнёры. Мне было интересно создавать образ Леонида Ильича Брежнева».

Владимир Конкин, исполнитель роли члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова:

«Я никогда не думал, что мне придется играть идеолога СССР Суслова. Я считаю его замечательным человеком, человеком эпохи. Грубо говоря, если бы не его сильная рука, развал СССР был бы ускорен. Мой персонаж мне симпатичен, я его уважаю. Эта личность не противоречит моему эго, я чувствую радость, что мне не нужно раздваиваться, что образ получается цельный. В нашем проекте есть сочетание исторических фактов и созвучности сегодняшнему дню. Не всем интересны исторические экспонаты, если они неживые. Но в сериале «Дорогой Вилли» есть контакт с нашей непростой реальностью».

Одновременно с выходом сериала на экраны будет издан роман «Дорогой Вилли» — помимо основного художественного сюжета в этом издании будет дополнение, которое подробно раскроет документальную основу проекта. В книгу войдут оригинальные интервью с участниками тех событий и дополнительные исторические факты.