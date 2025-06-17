Они потрясли мир. Вольф Мессинг. Читающий мысли

Вольф Мессинг — один из самых известных провидцев 20-века. Он предсказал крах гитлеровской Германии, гибель советской хоккейной команды в авиакатастрофе и пандемию коронавируса. Есть свидетельства, которые доказывают, что Мессинг обладал экстрасенсорными способностями и мог читать мысли людей, а у его дара была потусторонняя природа.

Мессинг родился 10 января 1899 года в небольшом городке Гура-Кальвария Варшавской губернии Российской империи. Семья была бедной, денег часто не хватало даже на еду. Мальчик страдал сомнамбулизмом, бродил во сне и мучился головными болями. То, что ребенок наделен необычными способностями, окружающие и родственники заметили довольно рано.

Он наизусть цитировал длинные отрывки сложных религиозных текстов, всегда точно называл, в какой руке был спрятан тот или иной предмет, угадывал задуманные слова и сразу же определял, кто лжет, а кто говорит правду.

К лишениям добавилась и трагедия, которую Мессинг с трудом пережил. Когда ему было 13, умерла мама. В этот период он начал изучать магию и гипноз. В 14 лет юноша уехал в Берлин, где надеялся продолжить образование в области психологии.

Подросток жил впроголодь и однажды от истощения упал в обморок прямо на улице и не подавал признаков жизни. Мальчика отправили в морг, где он два дня пролежал среди трупов. Когда его собрались вскрывать, Вольф внезапно ожил прямо на столе патологоанатома. После этого случая, по одной из версий, он стал выступать в бродячем цирке с шокирующим номером с летаргическим сном. Позже его способностями заинтересовался немецкий психиатр и невропатолог Абель и взял Мессинга в ученики.

Свою главную любовь Вольф встретил в 1942 году в Новосибирске. На гастролях он познакомился с сотрудницей местного облисполкома Аидой. Встреча была мимолетной, но девушка оказалась покорена обаянием знаменитого телепата. Через 2 года, когда Мессинг снова приехал в город, решилась попроситься к нему ассистенткой. Вольф будто сразу почувствовал — это судьба. Аида с полуслова понимала возлюбленного и быстро стала для него самым близким человеком. Сначала пара жила в гостинице, затем по личному распоряжению Сталина им выдали квартиру.

Сегодня имя Мессинга снова на слуху. Могила на Востряковском кладбище считается одним из самых мистических мест в Москве. Очевидцы рассказывают, что здесь ощущают некую энергию, слышат голоса, а иногда даже видят фигуру мужчины в деловом костюме и шляпе. Именно так одевался Вольф Мессинг. И сейчас он будто бы все чаще появляется рядом со своим захоронением якобы для того, чтобы предупредить людей об изменениях, которые ждут нашу страну и мир в ближайшем будущем. Некоторые исследователи уверены: он предвидел события последних лет и утверждал, что именно 2025 год станет переломным в развитии России.

Фото © пресс-служба Пятого канала