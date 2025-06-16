В поисках перстня Сигурда: стартовали съемки третьего сезона детектива «Витязи»

Пятый канал и кинокомпания MovieShooting начали работу над третьим сезоном средневекового детектива «Витязи». Главные роли вновь исполняют Олег Малышев, Алан Томаев и Дмитрий Петрухин.

«Витязи» – исторический детектив, действие которого разворачивается в XIII веке на Руси. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии князь отстраняет их от службы. Главных героев в сериале трое.

Воевода Белогор мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого – от простолюдина до князя – найти подходящие слова. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, любит природу, понимает язык зверей, умеет читать следы. Младший витязь Агафон постоянно доставляет хлопоты своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень старается показать всем свою молодецкую удаль и рвется в бой. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им придется снова встать на защиту простых людей и родной земли, спасти нижегородского посадника Клима Даниловича и предотвратить смуту в Новгороде. Премьера первого сезона состоялась на Пятом канале 6 ноября 2023 года. Поиск ответа на вопрос — кто предал витязей, вызвал особый интерес у аудитории старше 18 лет.

В третьей части витязи снова мечтают вернуться к спокойной жизни. Агафон планирует жениться на Мире и вместе с Белогором и Варуном возвращается в острог. Оказалось, что поселение разрушено, все его обитатели погибли, а Мира похищена. На поиски невесты Агафона витязи отправляются в новые земли.

Олег Малышев, исполнитель главной роли в сериале «Витязи»:

— Видимо, столько нечисти развелось, что нам не хватило двух сезонов, чтобы её извести. А если без шуток, то очень волнительно, вместе с тем радостно, что продолжаются наши незабываемые приключения, а волшебная сказка живет дальше. Сразу скажу, что третья глава наших путешествий и подвигов будет еще увлекательнее. Потому желаю приятного просмотра второго сезона и трепетного ожидания третьего.

По сценарию витязи отправляются в новые земли и надеются там узнать хоть что-то о похитителях Миры. На тот момент в Средневековой Европе существует могущественный тайный орден из семи человек — «Круг Семи», который, по сути, и владеет «миром». Один из членов ордена, Сигурд перед смертью спрятал в окрестностях Новгородской республики семь ларцов. В одном из них находится перстень с рубином – пропуск в тайное общество. Вот только найти ларцы непросто. Нужно расшифровать загадки. Обманом витязей заставляют искать сокровища. Ради драгоценного камня они рискуют жизнью и не понимают, какие беды могут привлечь на свою землю.

В проект войдет 16 серий.