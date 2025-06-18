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В Москве завершились съемки многосерийной мелодрамы «Алла-такси»

editor
By editor
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алла - такси
Фото © телеканал «Россия»

В Москве подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Алла-такси» режиссера Рауфа Кубаева. К своим ролям вернулись Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Евгений Миллер, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, Юлия Такшина, Андрей Чернышов и другие. Первый сезон проекта «Алла-такси» на днях был удостоен национальной телевизионной премии «ТЭФИ» как лучший мелодраматический сериал в категории «Развлекательное вещание, сериалы».

В таксопарке Аллы (Светлана Колпакова) ни дня без приключений: то пожар в трансформаторной будке, то грипп, то дороги перекопаны. Она вечно пропадает на работе, что очень не нравится Проскурину (Евгений Миллер), возлюбленному Аллы. А тут еще и Ворохов (Марат Башаров) возвращается в жизнь героини с любопытным бизнес-предложением. Сможет ли Алла сохранить любимую работу, не теряя при этом дорогих людей?

Съемки сериала прошли в Москве и Московской области.

«Я обещаю, что во втором сезоне нашей легкой комедии «Алла-такси» про удивительные приключения в таксопарке героини Светланы Колпаковой будет еще больше юмора и легкости, улыбок и радости. Что в наше время еще нужно? Всегда приятно вернуться к той работе, которая доставляет тебе удовольствие, к роли Ворохова и нашей замечательной актерской команде! И, конечно же, счастье вновь работать с любимым режиссером Рауфом Кубаевым, у которого я готов сниматься даже без слов и в полной темноте», – говорит актёр Марат Башаров.

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