Онлайн-кинотеатр PREMIER провел новогоднюю благотворительную акцию

В рамках промо сериала «Соцсети» с 1 по 3 января актеры приходили в гости к тем, кто по каким-то причинам встречал этот год в одиночестве. Александр Морозов и Сергей Сахаров дарили тепло, объятия и промокод на бесплатный просмотр онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Соцсети» — это сериал-альманах о влиянии цифровых технологий на взаимоотношения между людьми, который показывает, какие мы на самом деле одинокие.

Одна из серий проекта так и называется — «Объятые одиночеством». Ежедневно сотрудник сети компаний «Обнимания» Стас (Кирилл Кяро) проводит ночь, держа в объятиях очередную клиентку, — таким образом специалист за деньги помогает женщинам справляться со стрессом и одиночеством, а также позволяет девушкам чувствовать себя в безопасности.

Униформа сети компаний «Обнимания» была и на новогоднем актерском десанте, который поздравлял одиноких людей с Новым 2023 Годом, только обнимать приходилось не только женщин, но и детей, и пожилых мужчин и даже собак.

Александр Морозов и Сергей Сахаров побывали в приюте для взрослых «Доме друзей» и приюте для алкозависимых Матери Терезы. Встретились с детками и взрослыми с заболеваниями ДЦП, Spina bifida и муковисцидозом. Привезли диетические консервы для собаки, которая пережила инсульт.

Всего в акции приняло участие восемь благотворительных организаций. Приют для взрослых «Дом друзей», благотворительный фонд «Спина бифида», благотворительный фонд «Подсолнух», фонд «Жизнь с ДЦП», фонд помощи бездомным животным, фонд «Подари подарок», приют Матери Терезы и благотворительный фонд «Правмир».

Акция приняла невероятные масштабы доброты и принятия, так как 26-летний сценарист с ДЦП рассказывал о своей поездки в Перу, мальчик с заболеванием спина бифида танцевал нижний брейк, а девочка с ДЦП поделилась своей мечтой: чтобы в доме появился лифт. Ранее страдающий от алкогольной зависимости Василий за час нарисовал портрет Александра Морозова, а актриса сериала «Соцсети» оказалось подопечной благотворительного фонда «Правмир».

С 7 января все серии сериала «Соцсети» эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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